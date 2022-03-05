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14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем» до конца сезона

Голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем» до конца сезона, сообщает сайт клуба.

АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее 30-летний вратарь расторг контракт с «Автомобилистом» по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне КХЛ вратарь провел 24 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26.

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