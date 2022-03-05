Голкипер Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем» до конца сезона
Голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем» до конца сезона, сообщает сайт клуба.
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем» до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Ранее 30-летний вратарь расторг контракт с «Автомобилистом» по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне КХЛ вратарь провел 24 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26.