Голкипер Шикин подписал контракт с швейцарским «Билем» до конца сезона

Ранее 30-летний вратарь расторг контракт с «Автомобилистом» по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне КХЛ вратарь провел 24 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26.