Финский вратарь Туохимаа и канадский форвард Секстон покинули «Нефтехимик» перед матчем

«Накануне домашних матчей вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон по примеру иностранных легионеров из других клубов покинули “Нефтехимик”, — говорится в сообщении.

30-летний финский вратарь Туохимаа в текущем плей-офф не выступал. В регулярном чемпионате он провёл 26 матчей. 34-летний американец Секстон принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка, добавив к этому 1 (0+1) очко в двух матчах плей-офф.