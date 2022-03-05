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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Финский вратарь Туохимаа и канадский форвард Секстон покинули «Нефтехимик» перед матчем

Вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон покинули «Нефтехимик», сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамского клуба.

Нефтехимик
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Источник: РИА "Новости"
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КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 5.03.2022, 19:30

Нефтехимик-Трактор-

«Накануне домашних матчей вратарь Франс Туохимаа и нападающий Дэн Секстон по примеру иностранных легионеров из других клубов покинули “Нефтехимик”, — говорится в сообщении.

Напомним, нижнекамский клуб сегодня проведёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (0−2).

30-летний финский вратарь Туохимаа в текущем плей-офф не выступал. В регулярном чемпионате он провёл 26 матчей. 34-летний американец Секстон принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка, добавив к этому 1 (0+1) очко в двух матчах плей-офф.

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