«Магнитка» потеряла вратаря, но выиграла в Казахстане. 38-летний Кошечкин — один из героев матча
«Магнитка», как вчера «Авангард», забила два гола в меньшинстве.
«Магнитка», как вчера «Авангард», забила два гола в меньшинстве.
В связи с тем, что часть легионеров решила покинуть Россию, расстановка сил в плей-офф может измениться. В пятницу многие ожидали, что «Салават» без иностранцев поникнет, а у «Сибири» появится шанс. Однако этого не произошла. Российские игроки Уфы показали характер и с заметным преимуществом взяли второй матч. Появилась возможность выйти вперед в серии у «Барысы», так как «Металлург» накануне выезда потерял вратаря Олкинуору, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В отсутствии финна Василий Кошечкин стал безальтернативным первым номером уральцев. Он здорово провел вторую игру в Магнитогорске. Но еще по прошлогоднему плей-офф было заметно, что 38-летнему олимпийскому чемпиону не хватает сил на длинной дистанции. Играть без замен в плей-офф ему сложно. Однако теперь выхода нет. Встречу в Нур-Султане голкипер провел великолепно, не позволив практически ничего сделать сопернику, который периодически был настырен.
Несмотря на большое количество времени в атаке и бросков по воротам Кошечкина, «Барыс» провел плохой матч. Особенно сильно разочаровало большинство команды Юрия Михайлиса. В первом периоде у хозяев было пять попыток игры при численном преимуществе, причем дважды (40 и 30 секунд соответственно) команда играла «пять на три». Но ничего не смогла сделать. А вот «Металлург» грамотно воспользовался ошибками соперника. Уже на третьей минуте встречи забил в меньшинстве — Кошелев должен благодарить за гол защитника «Барыса» Морроу.
У Ильи Воробьева в перерыве должен был состояться серьезный разговор с командой, потому что играть половину периода в меньшинстве в плей-офф — непозволительно. Тем более к удалениям было не придраться, все штрафы арбитры выписали по делу. Во втором периоде гости исправились и нарушили правила лишь раз. Но и эти две минуты завершились голом в ворота команды из Нур-Султана. На этот раз праздновал заброшенную шайбу Акользин, еще в прошлом году выступавший за «Барыс».
После этого хозяева совершенно упали духом. Пропустили еще от Майе и Дронова, которые забили во втором матче подряд. Григорий забрасывал шайбу уже в ворота Бояркина, который заменил в воротах Ортио. При этом несколько опасных моментов «Барыс» создал, но Кошечкин был невероятен, а Никита Михайлис попал в штангу.
При счете 4:0 в пользу «Металлурга» в третьем периоде «Барыс» не перестал ошибаться. Пятый гол Карпова — еще одна грубый просчет хозяев, пропущенная контратака и выход «один в ноль». Даже при крупном счете играть так неаккуратно нельзя. Гол Волка уже ничего не мог изменить. После этого Воробьев выпустил в воротах Налимова, решив поберечь силы Кошечкина. Затем забил и Михайлис, но и счет 2:5 за семь минут до конца не давал надежды. Был еще гол Куника в большинстве в концовке. Но это уже вопросы к сопернику, который расслабился.
Победа в одном взятом матче плей-офф ничего не означает. В прошлом году «Магнитка» громила «Авангард» 7:1, но все равно проиграла серию. Поэтому преждевременно отправлять команду Воробьева во второй раунд, счет-то в серии только 2−1. Однако большие сомнения, что у «Барыса» найдутся внутренние резервы, чтобы оправиться. Слишком много ошибок, слишком маленькая вариативность, а еще опытный голкипер соперника, явно поймавший кураж. У «Барыса» осталась только надежда на то, что Кошечкину не хватит сил.
Дарья Тубольцева