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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с «Авангардом»

Защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с клубами по собственной инициативе, сообщает официальный сайт омичей.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

За «Авангардом» закрепляются спортивные права на игроков, которые обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

В текущем сезоне Покка провёл 41 матч за команду из Омска и набрал 12 очков: забросил три шайбы и отдал девять результативных передач. Каски сыграл в 49 играх в текущем розыгрыше КХЛ и набрал 34 балла: забил 13 голов и 21 раз ассистировал партнёрам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Авангард» продолжает выступление в Кубке Гагарина. В первом раунде омичи встречаются с казанским «Ак Барсом». После двух игр омичи ведут в серии 2−0. Следующие две встречи команда проведёт на домашнем льду.

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