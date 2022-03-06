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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» и ЦСКА провели второй по продолжительности матч в истории КХЛ

«Локомотив» и ЦСКА выдали второй по продолжительности матч в истории КХЛ. Финальная сирена была дана на отметке 126:34.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги прошёл в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив». Встреча завершилась победой ЦСКА в четвёртом овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Добавим, этот матч на данный момент является самым длинным в сезоне.

Победный гол в четвёртом овертайме забил нападающий ЦСКА Максим Соркин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч начался 5 марта в 19:30 мск и продолжался более 5 часов.

После трёх матчей армейцы ведут в серии со счётом 3−0. Следующая встреча, как и эта, состоится в Ярославле и пройдёт 7 марта. Команды играют до четырёх побед в серии.

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