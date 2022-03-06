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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

В КХЛ отреагировали на массовое расторжение контрактов легионеров с российскими клубами

Континентальная хоккейная лига отреагировала на ситуацию с легионерами в лиге, которые массово расторгают контракты со своими клубами.

Салават Юлаев
Металлург
Нефтехимик
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Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 5 марта 21:00 14 иностранных игроков клубов КХЛ расторгли свои контракты:

  • «Салават Юлаев» — Метсола, Ларсен, Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд;
  • «Металлург» — Олкинуора;
  • «Сибирь» — Шор, Сятери, Йокипакка,
  • ЦСКА — Нордстрём, Валльмарк,
  • «Нефтехимик» — Туохимаа,
  • «Авангард» — Каски, Покка

«Клубы, видя, с каким давлением легионеры столкнулись в своих родных странах, приняли решение отпустить их. Что касается процедуры расторжения, то все эти действия были проведены в системе ЦИБ КХЛ в соответствии с Регламентом КХЛ. Если прецеденты нарушения контракта хоккеистами возникнут, то у клубов есть право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ, чтобы защитить свои права. Если игрок самовольно покинет клуб КХЛ, то по Регламенту КХЛ он обязуется выплатить клубу денежную компенсацию за одностороннее расторжение контракта. Также права на хоккеиста закрепляются за клубом на оставшийся срок действия расторгнутого контракта.

Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории РФ, а также их беспрепятственный выезд по окончании сезона, так как предоставление официальных гарантий — это прерогатива государства», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе КХЛ.

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