Минское «Динамо» уступило СКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ

Начало поединка осталось за хозяевами — Мальте Стремвалль открыл счет на девятой минуте. При цифрах 1:0 в пользу «зубров» команды ушли на перерыв, но на старте второго периода «армейцы» перехватили инициативу. Сперва Эмиль Галимов восстановил паритет, а вскоре Георгий Солянников вывел СКА вперед. Чтобы снова сравнять счет, динамовцам потребовалось чуть более минуты — отличился Денис Мосалев. Цифры 2:2 продержались на табло до последней минуты третьего периода, но овертайма так и не случилось. За 45 секунд до финальной сирены Никита Гусев принес СКА победу — 3:2.