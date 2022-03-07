Минское «Динамо» уступило СКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ

Начало поединка осталось за хозяевами — Мальте Стремвалль открыл счет на девятой минуте. При цифрах 1:0 в пользу «зубров» команды ушли на перерыв, но на старте второго периода «армейцы» перехватили инициативу. Сперва Эмиль Галимов восстановил паритет, а вскоре Георгий Солянников вывел СКА вперед. Чтобы снова сравнять счет, динамовцам потребовалось чуть более минуты — отличился Денис Мосалев. Цифры 2:2 продержались на табло до последней минуты третьего периода, но овертайма так и не случилось. За 45 секунд до финальной сирены Никита Гусев принес СКА победу — 3:2.
Таким образом, «Динамо» уступает петербуржцам в серии до четырех побед уже со счетом 0:3, следующий и, возможно, последний матч противостояния пройдет 8 марта на Минск-Арене.
Также в воскресенье состоялись еще три третьих матча стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина: