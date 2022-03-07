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02:00 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило СКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ

6 марта, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» на домашнем льду уступили санкт-петербургскому СКА в третьем матче четвертьфинала Западной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Начало поединка осталось за хозяевами — Мальте Стремвалль открыл счет на девятой минуте. При цифрах 1:0 в пользу «зубров» команды ушли на перерыв, но на старте второго периода «армейцы» перехватили инициативу. Сперва Эмиль Галимов восстановил паритет, а вскоре Георгий Солянников вывел СКА вперед. Чтобы снова сравнять счет, динамовцам потребовалось чуть более минуты — отличился Денис Мосалев. Цифры 2:2 продержались на табло до последней минуты третьего периода, но овертайма так и не случилось. За 45 секунд до финальной сирены Никита Гусев принес СКА победу — 3:2.

Таким образом, «Динамо» уступает петербуржцам в серии до четырех побед уже со счетом 0:3, следующий и, возможно, последний матч противостояния пройдет 8 марта на Минск-Арене.

Также в воскресенье состоялись еще три третьих матча стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина:

  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (ОТ); счет в серии — 1:2.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:3; счет в серии — 2:1.
  • «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0; счет в серии — 3:0.

Динамо Мн
2:3
1:0, 1:2, 0:1
СКА
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