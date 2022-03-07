Михайлис разобрал очередное разгромное поражение «Барыса» от «Металлурга»

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. «Металлург» повел 3−1 в серии до четырех побед.

— Хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками после прошлого поражения, но не получилось. У ребят был настрой на матч, но мы проиграли сегодня среднюю зону и свой пятачок. Пропущенные голы и ошибки, которые мы допустили, не позволили нам завладеть инициативой и много играть в зоне соперника. Были хорошие моменты, но реализация нас сегодня подвела. Могли переломить ход встречи при игре 5 на 3, но неточность наших нападающих бригады большинства не позволила команде зацепиться.

— Ожидалось, что будет замена вратаря, что скажете по этому поводу?

— Йони Ортио был в игре. Да, где-то он не смог выручить нас, но там были добивания, и его вины тут не было. Возможно, в Магнитогорске Никиту Бояркина поставим в ворота с начала игры.