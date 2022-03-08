Московское «Динамо» и «Ак Барс» одержали победы в матчах плей-офф КХЛ

Динамовцы в Череповце одолели «Северсталь» — 3:2. Исход встречи решился в овертайме, победную шайбу в котором забросил защитник москвичей Вячеслав Войнов. Таким образом, после четырех матчей счет в данном противостоянии сравнялся — 2:2, пятый поединок между собой команды проведут 10 марта в Москве.

Для выявления победителя «Авангарду» и «Ак Барсу» также не хватило 60 минут. Основное время игры закончилось со счетом 2:2, а в первом дополнительном периоде победу казанцам принес Дмитрий Кагарлицкий. Гостевой успех позволил «Ак Барсу» сократить разрыв в серии — 1:3, пятый матч дуэли состоится в четверг в Казани.