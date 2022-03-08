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21:00 (мск), источник: БЕЛТА

Московское «Динамо» и «Ак Барс» одержали победы в матчах плей-офф КХЛ

8 марта, Минск / Корр. БЕЛТА/. Московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» одержали победы в четвертых матчах первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо М
Северсталь
Ак Барс
АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Dynamo.ru

Динамовцы в Череповце одолели «Северсталь» — 3:2. Исход встречи решился в овертайме, победную шайбу в котором забросил защитник москвичей Вячеслав Войнов. Таким образом, после четырех матчей счет в данном противостоянии сравнялся — 2:2, пятый поединок между собой команды проведут 10 марта в Москве.

КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 8.03.2022, 17:00

Северсталь2Динамо М3ОТ

Для выявления победителя «Авангарду» и «Ак Барсу» также не хватило 60 минут. Основное время игры закончилось со счетом 2:2, а в первом дополнительном периоде победу казанцам принес Дмитрий Кагарлицкий. Гостевой успех позволил «Ак Барсу» сократить разрыв в серии — 1:3, пятый матч дуэли состоится в четверг в Казани.

Авангард
2:3ОТ
1:1, 0:1, 1:0
Ак Барс
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