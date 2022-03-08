Вудкрофт: Реализация моментов решила исход серии против СКА
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Белорусский клуб уступил в 4-й игре со счетом 3:4 и проиграл серию со счетом 0−4.
«Наша команда по-настоящему сражалась сегодня. Очень обидно, что нам совсем чуть-чуть не хватило до победы. СКА — очень мастеровитый соперник с отличным подбором игроков. Питерцы заставили нас заплатить результатом за наши ошибки. Реализация моментов — вот, что решило исход серии», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо».