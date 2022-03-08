Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Оттава
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Анахайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
8.03
Динамо Мн
СКА
34
Хоккей. КХЛ
8.03
Северсталь
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
8.03
Авангард
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
8.03
Сибирь
Салават Юлаев
36
Все события
Фоторепортажи
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
8 марта, источник: Sport24

Вудкрофт: Реализация моментов решила исход серии против СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

СКА
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Белорусский клуб уступил в 4-й игре со счетом 3:4 и проиграл серию со счетом 0−4.

«Наша команда по-настоящему сражалась сегодня. Очень обидно, что нам совсем чуть-чуть не хватило до победы. СКА — очень мастеровитый соперник с отличным подбором игроков. Питерцы заставили нас заплатить результатом за наши ошибки. Реализация моментов — вот, что решило исход серии», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо».

Динамо Мн
3:4
0:0, 1:1, 2:3
СКА
 «Получилось провокационно». Русская фигуристка восхитила фанатов новыми фотографиями
«Россия — несокрушимая машина». Бывшая жена Кержакова высказалась о событиях на Украине
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь