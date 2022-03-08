Вудкрофт: Реализация моментов решила исход серии против СКА

«Наша команда по-настоящему сражалась сегодня. Очень обидно, что нам совсем чуть-чуть не хватило до победы. СКА — очень мастеровитый соперник с отличным подбором игроков. Питерцы заставили нас заплатить результатом за наши ошибки. Реализация моментов — вот, что решило исход серии», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо».