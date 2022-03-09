Легенда НХЛ провел видеозвонок с тяжело больным хоккеистом «Авангарда»

В четверг «Авангард» выложил заявление, в котором сообщил, что у Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем. В настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. 18-летний хоккеист может пропустить весь следующий сезон. 18-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, в которых набрал 16 (10 голов + 6 передач) очков.
«Наш нападающий Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком “Питтсбург Пингвинз” Марио Лемье. Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лед, выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Для Ивана и “Авангарда” это много значит», — говорится в сообщении.
Лемье на данный момент является владельцем «Питтсбурга». В 1993 году он проходил лечение в связи с выявленной лимфомой Ходжкина, после чего смог продолжить карьеру. Также в качестве игрока он стал олимпийским чемпионом (2002) и серебряным призером чемпионата мира (1985).