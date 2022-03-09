Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Барыс
31
Хоккей. НХЛ
10.03
Эдмонтон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
Монреаль
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Анахайм
83
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Вашингтон
45
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда НХЛ провел видеозвонок с тяжело больным хоккеистом «Авангарда»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Марио Лемье провел видеозвонок с российским хоккеистом «Авангарда» Иваном Мирошниченко, сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг «Авангард» выложил заявление, в котором сообщил, что у Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем. В настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. 18-летний хоккеист может пропустить весь следующий сезон. 18-летний Мирошниченко в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, в которых набрал 16 (10 голов + 6 передач) очков.

«Наш нападающий Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком “Питтсбург Пингвинз” Марио Лемье. Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лед, выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Для Ивана и “Авангарда” это много значит», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лемье на данный момент является владельцем «Питтсбурга». В 1993 году он проходил лечение в связи с выявленной лимфомой Ходжкина, после чего смог продолжить карьеру. Также в качестве игрока он стал олимпийским чемпионом (2002) и серебряным призером чемпионата мира (1985).

 Российских гонщиков пустят на соревнования при отказе от слова 'русский'
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь