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22:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем льду переиграло череповецкую «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0). В составе «бело-голубых» шайбы забросили Оскар Линдберг (21-я минута), Антон Ведин (23), Вячеслав Войнов (25), Станислав Галиев (36) и Эрик О’Делл (52). У гостей отличились Робин Пресс (27) и Йоонас Няттинен (31).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу московского клуба, который проиграл две стартовые встречи противостояния. Шестая игра состоится 12 марта в Череповце.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции. «Северсталь» завершила «регулярку» на пятой строчке.

Динамо М
5:2
0:0, 4:2, 1:0
Северсталь
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