«Динамо» вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью»

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0). В составе «бело-голубых» шайбы забросили Оскар Линдберг (21-я минута), Антон Ведин (23), Вячеслав Войнов (25), Станислав Галиев (36) и Эрик О’Делл (52). У гостей отличились Робин Пресс (27) и Йоонас Няттинен (31).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу московского клуба, который проиграл две стартовые встречи противостояния. Шестая игра состоится 12 марта в Череповце.