«Северсталь» сравняла счет в серии с «Динамо». Победитель серии определится в седьмой игре

Хоккей КХЛ 2021-2022 1/4 финала конференций, 12.03.2022, 16:00 Северсталь 3 Динамо М 2

Встреча завершилась победой череповчан со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

На 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

На 21-й отличился уже сам Няттинен, а на 28-й Даниил Вовченко сделал счёт 3:0. Сразу после гола вместо Александра Ерёменко защищать ворота «Динамо» вышел Иван Бочаров. На 29-й минуте Дмитрий Рашевский забил первую шайбу динамовцев в матче.

На 31-й минуте защитник динамовцев Вячеслав Войнов в большинстве забросил шайбу — она стала для него четвёртой в текущем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате у Войнова пять голов в 40 играх.