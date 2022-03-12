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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» сравняла счет в серии с «Динамо». Победитель серии определится в седьмой игре

В Ледовом дворце в Череповце завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо».

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Источник: ХК "Северсталь"
Хоккей

КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 12.03.2022, 16:00

Северсталь3Динамо М2

Встреча завершилась победой череповчан со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

На 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

На 21-й отличился уже сам Няттинен, а на 28-й Даниил Вовченко сделал счёт 3:0. Сразу после гола вместо Александра Ерёменко защищать ворота «Динамо» вышел Иван Бочаров. На 29-й минуте Дмитрий Рашевский забил первую шайбу динамовцев в матче.

На 31-й минуте защитник динамовцев Вячеслав Войнов в большинстве забросил шайбу — она стала для него четвёртой в текущем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате у Войнова пять голов в 40 играх.

Напомним, после шести матчей счёт в матче равный — 3:3. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2−0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один — в гостях.

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