«Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
На 17-й минуте «Авангард» заработал первое большинство в матче и реализовал его. Сергей Толчинский получил пас от Арсения Грицюка и отдал вдоль ворот на Корбана Найта, который удачно подправил шайбу в сетку ворот — 1:0. На 40-й минуте Иван Телегин увеличил преимущество омичей, забив с передач Петера Цегларика и Алексея Береглазова.
Таким образом, серия завершилась победой «Авангарда» со счётом 4−2. Омичи вели в серии 3−0, но затем дважды подряд уступили. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина соперники встречались в финале Восточной конференции, тогда «Авангард» выиграл в семи матчах.