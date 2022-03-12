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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф

В Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал казанский «Ак Барс».

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей

КХЛ 2021-2022
1/4 финала конференций, 12.03.2022, 17:00

Авангард2Ак Барс0

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На 17-й минуте «Авангард» заработал первое большинство в матче и реализовал его. Сергей Толчинский получил пас от Арсения Грицюка и отдал вдоль ворот на Корбана Найта, который удачно подправил шайбу в сетку ворот — 1:0. На 40-й минуте Иван Телегин увеличил преимущество омичей, забив с передач Петера Цегларика и Алексея Береглазова.

Таким образом, серия завершилась победой «Авангарда» со счётом 4−2. Омичи вели в серии 3−0, но затем дважды подряд уступили. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина соперники встречались в финале Восточной конференции, тогда «Авангард» выиграл в семи матчах.

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