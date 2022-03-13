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19:51 (мск), источник: Sports.Ru

ФХР попросила клубы поддержать армию России. Акция является обязательной и подлежит отчетности

ФХР попросила клубы поддержать армию России. Об этом сообщил основатель Sports.ru и бывший главный редактор PRОспорт Станислав Гридасов.

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Источник: Sports.Ru

«Федерация хоккея России рассылает сейчас по хоккейным клубам письмо следующего содержания: “Уважаемые коллеги. Сегодня все мы с вами переживаем тяжелое время. Во всех информационных ресурсах ежеминутно размещается много информации и, к сожалению, очень часто это неправдоподобные новости и фальшь. Просим вас поддержать данную акцию и проработать с болельщиками вопрос поддержки нашей армии. Направляем согласованные агитационные плакаты. Их можно распечатать и раздать в виде листовок/флаеров, флагов, просто листов формата а4, также приветствуются флешмобы, аудио и видео обращения на кубе.

Обращаем ваше внимание, что данная акция является обязательной и подлежит отчетности. На следующий день после игрового дня вся отчетная информация, включающая фото и видео отчеты (не менее 4 фото), а также краткое текстовое описание прошедшего мероприятия в т. ч. задействованных материалов (включая брендирование) должна быть представлена в ФХР строго до 10:00 по московскому времени”. К письму приложены образцы агитационного материала и форма для предоставления отчетности», — написал Гридасов.

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