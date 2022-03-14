«Динамо» последним вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Хоккей, КХЛ, 1/4 финала конференций14.03.2022, 19:30 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 5141 зритель
|Алексей Кудашов
|Андрей Разин
|Александр Еременко
|Владислав Подъяпольский
|05:56
|Иван Игумнов(Михаил Фисенко, Егор Зайцев)
|07:07
|Эрик О`Делл
|07:07
|Никита Гуслистов
|09:15
|Андрей Миронов
|09:15
|Андрей Чуркин
|12:31
|Вадим Шипачев
|14:39
|Михаил Фисенко
|18:24
|Николай Тимашов
|18:50
|Вячеслав Войнов(Эрик О`Делл, Вадим Шипачев)
|25:57
|Михаил Фисенко
|35:21
|Андрей Педан
|35:21
|Андрей Педан
|38:53
|Владислав Кодола
|41:07
|Егор Морозов(Якоб Стенквист, Никита Гуслистов)
|42:55
|Станислав Галиев
|42:55
|Даниил Вовченко
|43:53
|Иван Подшивалов
|55:07
|Антон Ведин
|57:27
|Макар Хабаров
|18
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)