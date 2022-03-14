«Динамо» последним вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В составе динамовцев шайбы забросили Иван Игумнов (6-я минута) и Вячеслав Войнов (19). В составе «Северстали» отличился Егор Морозов (42).

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.