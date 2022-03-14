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22:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» последним вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стало последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина.

Динамо М
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В составе динамовцев шайбы забросили Иван Игумнов (6-я минута) и Вячеслав Войнов (19). В составе «Северстали» отличился Егор Морозов (42).

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции. «Северсталь» завершила «регулярку» на пятой строчке.

Динамо М
2:1
2:0, 0:0, 0:1
Северсталь
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