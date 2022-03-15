Игроки «Барыса» вернулись на лед и разгромили «Торпедо»

В третьем матче с «Торпедо» из Усть-Каменогорска столичный фарм-клуб выиграл со счетом 8:2, а три голевые передачи оформил защитник Валерий Орехов. Ассистировал также игроки обороны Самат Данияр и Адиль Бекетаев, а также форвард Аркадий Шестаков.