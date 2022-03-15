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15 марта, источник: Vesti.kz

Игроки «Барыса» вернулись на лед и разгромили «Торпедо»

Игроки «Барыса» помогли «Номаду» одержать разгромную победу в плей-офф чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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В третьем матче с «Торпедо» из Усть-Каменогорска столичный фарм-клуб выиграл со счетом 8:2, а три голевые передачи оформил защитник Валерий Орехов. Ассистировал также игроки обороны Самат Данияр и Адиль Бекетаев, а также форвард Аркадий Шестаков.

После этого победы «Номад» повел в серии со счетом 2−1. Следующий матч пройдет завтра, 16 марта.

Что касается КХЛ, то «Барыс» вылетел из турнира после четырех поражений подряд от магнитогорского "Металлурга.

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