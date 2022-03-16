Нападающие «Динамо» О’Делл и Петерссон покинули команду
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Главный тренер «Динамо» Алексецй Кудашов заявил, что нападающие Эрик О’Делл и Андре Петерссон покинули команду.
Главный тренер «Динамо» Алексецй Кудашов заявил, что нападающие Эрик О’Делл и Андре Петерссон покинули команду.
Ранее президент московского клуба Виктор Воронин сообщил, что руководство команды будет общаться с легионерами на предмет их участия в следующем раунде плей-офф КХЛ.
Помимо О’Делла и Петерссона, в составе «Динамо» из иностранцев выступают шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг, а также канадец Роб Клинкхаммер.
Во втором раунде плей-офф КХЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА, серия стартует 17 марта.