Федерация хоккея Белоруссии работает над участием второго местного клуба в КХЛ

Сообщается, что также белорусские клубы намерены подать заявки в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) и Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). Отмечается, что в ближайшее время представители ФХБ продолжат проработку этого вопроса с коллегами из КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР).

«Нужно отметить, что встреча прошла в очень конструктивном ключе, ведь оба министерства понимают необходимость дальнейшей интеграции для обеспечения качественной подготовки наших спортсменов, — сказал председатель ФХБ Александр Богданович. — В последние годы мы видим качественную работу клубов по воспитанию талантливой молодежи, которая уже успешно выступает на уровне КХЛ и национальных сборных. Необходимо сохранить баланс для того, чтобы спортсмены и тренеры клубов Беларуси продолжили готовить качественный резерв и показывать конкурентную борьбу в будущем. Пока решения не приняты, обсуждение продолжится».