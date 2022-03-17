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00:12 (мск), источник: ТАСС

Федерация хоккея Белоруссии работает над участием второго местного клуба в КХЛ

ТАСС, 16 марта. Министерство спорта и туризма Белоруссии вместе с министерством спорта России в рамках рабочей встречи в Москве, в которой приняли участие руководители ряда национальных спортивных федераций, обсудили возможность участия второго белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что также белорусские клубы намерены подать заявки в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) и Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). Отмечается, что в ближайшее время представители ФХБ продолжат проработку этого вопроса с коллегами из КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР).

«Нужно отметить, что встреча прошла в очень конструктивном ключе, ведь оба министерства понимают необходимость дальнейшей интеграции для обеспечения качественной подготовки наших спортсменов, — сказал председатель ФХБ Александр Богданович. — В последние годы мы видим качественную работу клубов по воспитанию талантливой молодежи, которая уже успешно выступает на уровне КХЛ и национальных сборных. Необходимо сохранить баланс для того, чтобы спортсмены и тренеры клубов Беларуси продолжили готовить качественный резерв и показывать конкурентную борьбу в будущем. Пока решения не приняты, обсуждение продолжится».

На данный момент в КХЛ из Белоруссии выступает минское «Динамо». Ранее лигу покинули рижское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки.

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