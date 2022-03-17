Теперь начинается настоящий плей-офф. Претендентов на Кубок Гагарина много как никогда

Стартовый раунд Кубка Гагарина почти не запомнился яркими сюжетами. Сейчас ситуация должна измениться в лучшую сторону. Для этого есть объективные причины. Невозможно отрицать, что афиши в полуфиналах конференций получились чудесные. В наличии — столичное дерби, противостояние Москвы и Санкт-Петербурга, еще в двух парах соперники играли друг с другом год назад и страсти не успели окончательно остыть. «Металлург» и «Трактор» выглядят предпочтительнее, чем обескровленные отъездом иностранцев «Авангард» и «Салават Юлаев», но рисковать свободными деньгами и бежать к букмекеру я точно бы не стал.

Массовый отъезд легионеров сильно поменял кубковые расклады. Эта история характеризует не только работу менеджмента, но и раскрывает по-новому человеческие взаимоотношения. Все клубы находятся в равных условиях и при переговорах обещали иностранцам, стараясь их удержать, примерно один и тот же «пакет предложений». Объяснить в деталях, почему шведы Дальбек и Рейдеборн остались в ЦСКА, а их соотечественники и одноклубники Валльмарк и Нордстрем быстро уехали домой, не сможет, наверное, и президент клуба Игорь Есмантович. Наверное, дело в самих людях, которые чувствовали ответственность перед своими партнерами по команде. Одного из американцев обрабатывал даже сенатор от родного штата. Игрок не поддался давлению и честно выполнял свое дело.

В отсутствие легионеров есть на что обратить внимание — мощная игра суперзвезд СКА Гусева и Кузьменко, дерзкая уфимская молодежь, превращающийся в элитного вратаря армеец Федотов, не теряющий стиля и основательности «Авангард», ультраатакующая «Магнитка», прогрессирующий по всем фронтам «Трактор». Этим позитив далеко не исчерпывается. У команд была возможность набрать форму после длинной олимпийской паузы, проявив себя в максимально сложных условиях стартовых серий. Теперь они находятся в приличном игровом тонусе, а эмоций и сил еще полно. Два года назад в разгар ковидного безумия так же скупо на впечатления начинался плей-офф НХЛ, в котором зрелищные серии пошли со второго-третьего раундов.

Не повезло только «Спартаку», который раньше всех вышел в следующий круг из-за ухода «Йокерита», но из-за этого более двух месяцев не имел серьезной игровой практики. Товарищеский матч против собственного фарм-клуба не назовешь стоящей проверкой. Несколько игроков основного состава с двусторонними контрактами были отправлены в «Химик» и хорошо проявили себя в серии плей-офф ВХЛ против санкт-петербургского «Динамо». Однако этого маловато для того, чтобы навязать равную борьбу СКА. В данной паре, кажется, все изначально было бы ясно, даже если москвичи с кем-нибудь в кровь бились в первом раунде.

Существует один хитрый нюанс, способный сделать эту серию ярче со стороны «Спартака». Новое руководство клуба выстроило продуманную бонусную систему, справедливо полагая, что это укрепит мотивацию игроков на протяжении всего сезона. Индивидуальные премии хоккеистам за набранные очки в плей-офф полагались только в случае прохода во второй круг. Красно-белые это уже сделали, но, понятное дело, пока им ничего не гарантировано. Теперь надо обязательно забивать как можно больше в ворота одного из главных фаворитов. В этой связи можно ожидать веселого и местами бесшабашного хоккея от «Спартака», что украсит противостояние. Пересидеть нынешний СКА, действуя от глухой обороны, не удастся. Его надо удивить и вынудить хоть немного отступить от запрограммированного стиля.

О других сериях того же самого не скажешь. В них хватает подтекстов и без личных бонусов. Проведение плей-офф внутри конференций в последние годы подвергалось критике. Прежде всего потому, что в списке претендентов находились одни и те же команды, обладавшие большими бюджетами. Введение жесткого потолка изменило ситуацию. Список претендентов не ограничивается двумя-тремя клубами, как было раньше. Но теперь команды, постоянно встречаясь друг с другом, получают шанс отомстить.

Крайне любопытно, какие выводы сделали из прошлогодних неудач Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин. Сейчас в их распоряжении заметно больше опций и качественных игроков. Тренерского формата «наши против не наших» в ближайшем будущем по понятным причинам, скорее всего, ждать не стоит. Почти на сто процентов уверен, что желание обыграть канадца Боба Хартли и финна Томи Лямся — это еще одна крутая мотивация и одновременно интрига для второго раунда. Для иностранцев важно оставить о себе не только добрую память, но и уехать к себе домой с идеальной репутацией.