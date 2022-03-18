Фазеля могут лишить звания почётного президента ИИХФ в случае работы в КХЛ

«Ситуация сейчас такая, что мы обязательно подумаем о том, будет ли Фазель желанным гостем на чемпионате мира. Не думаю, что Фазель приедет в Финляндию. Также сейчас обсуждается вопрос о возможном лишении его звания почётного президента ИИХФ», — приводит слова Хиетанена Ilta-Sanomat.