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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» разгромил «Металлург» со счетом 8:1 в матче Кубка Гагарина

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» победил в гостях магнитогорский «Металлург» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина.

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 8:1 (4:0; 3:1; 1:0) в пользу гостей. У победителей дубли оформили Дамир Шарипзянов (6-я и 33-я минуты) и Николай Прохоркин (15, 39), также отличились Иван Телегин (2), Наиль Якупов (13), Кирилл Семенов (24) и Тимофей Давыдов (46). В составе хозяев шайбу забросил Брендэн Лайпсик (23).

На 12-й секунде матча до конца игры за атаку Шарипзянова в область головы и шеи был удален нападающий «Металлурга» Джош Карри.

Действующий обладатель Кубка Гагарина повел в серии — 1:0. Вторая игра противостояния состоится в Магнитогорске 20 марта.

В первом раунде плей-офф «Металлург» обыграл со счетом 4−1 казахстанский «Барыс», а «Авангард» выиграл у казанского «Ак Барса» — 4−2. В прошлом сезоне команды также встречались на стадии ¼ финала Кубка Гагарина. Победу со счетом 4−2 тогда одержал «Авангард».

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