«Авангард» разгромил «Металлург» со счетом 8:1 в матче Кубка Гагарина

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 8:1 (4:0; 3:1; 1:0) в пользу гостей. У победителей дубли оформили Дамир Шарипзянов (6-я и 33-я минуты) и Николай Прохоркин (15, 39), также отличились Иван Телегин (2), Наиль Якупов (13), Кирилл Семенов (24) и Тимофей Давыдов (46). В составе хозяев шайбу забросил Брендэн Лайпсик (23).

На 12-й секунде матча до конца игры за атаку Шарипзянова в область головы и шеи был удален нападающий «Металлурга» Джош Карри.

Действующий обладатель Кубка Гагарина повел в серии — 1:0. Вторая игра противостояния состоится в Магнитогорске 20 марта.