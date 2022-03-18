Первая сенсация плей-офф: «Спартак» уничтожил СКА в Питере!
Армейцы пропустили шесть шайб.
СКА
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Армейцы пропустили шесть шайб.
Казалось бы, ждать от «Спартака» в стартовом матче серии со СКА после откровенно халявного прохода во второй раунд и большой паузы каких-то дикий скоростей, понятное дело, не стоит. И, разумеется, темп первой игры с первых смен попытались задать куда более прикатанные серией с Минском хозяева. Впрочем, неразрешимых задач перед красно-белыми питерцы не ставали — СКА чуть более уверенно держал шайбу и старался сразу поддушивать защитников москвичей в чужой зоне, но те довольно легко выходили из-под давления.
Однако в итоге счет в начале первого периода открыли все-таки гости, которые конвертировали в гол не самый очевидный момент и показали, что у них вообще нет никаких проблем с тонусом — сегодня они бежали так, будто и не выпадали из игрового ритма. Уже на шестой минуте ледяную голову и железную уверенность показал 19-летний талант «Спартака» Егор Савиков. Сначала он здорово освободился от прессинга Захара Бардакова за своими воротами, затем включил ноги и пролетел среднюю зону, а после простеньким кистевым от синей линии заставил краснеть шведа Ларса Юханссона, пустив ему «бабочку» под блин.
Армейцев гол воспитанника тольяттинской «Лады» не просто надломил, а погрузил в коматоз. Пока команда Бориса Миронова неаккуратно махала клюшкой и зарабатывала на ровном месте удаления, парни Ротенберга раз за разом проваливались, позволяя нападающим соперника регулярно выходить «1 в 0». И если Александр Хохлачев и Андрей Локтионов простили петербуржцев, то Иван Дроздов своим моментом в меньшинстве разбрасываться не стал и казнил финна Микко Лехтонена за обрез на синей линии.
Кстати, для Дроздова этот сезон вообще прорывной. Прошлым летом от скоростного форварда отказалось минское «Динамо» и он совершенно бесплатно оказался в «Спартаке». Вот только москвичей прошлогодние 0+0 в 14 матчах не смутили и сперва из него сделали классного энержи-форварда, который в минувшей регулярке наколотил 12 шайб, а чуть позже Борис Миронов нашел для него место в топ-6. Кусают ли локти в родной Белоруссии? Наверняка.
Здорово отыграл сегодня и шведский голкипер Оскар Данск, которого Миронов сегодня неожиданно предпочел куражному Алексею Красикову. Если в регулярном чемпионате скандинав выглядел крайне слабо для вратаря-легионера и проиграл конкуренцию за место стартера, то сегодня в нужные моменты подчистил за партнерами, а под занавес первого периода выдал роскошный сэйв лежа после броска Никиты Гусева.
Как оказалось, на этом кошмар СКА в первом периоде не закончился. Не успели хозяева отойти от шайбы 22-летнего белоруса, как через минуту после броска Локтионова с острого угла и рикошета от ноги Мэтта Робинсона гости повели в три. Извините, а это точно «Спартак» не играл два месяца и сидел на базе?
Не знаем, заводил ли Роман Ротенберг своих хоккеистов в раздевалке цитатами из золотой коллекции Жозе Моуриньо, но после первого перерыва и замены Юханссона на Александра Самонова, впервые появившегося на льду в этом плей-офф, СКА прибавил в скорости и стал больше времени проводить в чужой зоне.
Гол другого представителя новой волны белорусских хоккеистов Степана Фальковского, казалось, должен вернуть матча интригу и подарить шансы на камбэк. Но не прошло и минуты, как «Спартак» вернул себе фору в три шайбы. Причем сделал это благодаря очередному рикошету от Робинсона, насобиравшего сегодня «-3» в статистику.
Интересно и то, что по ходу первого периода в трансляции промелькнули Алексей Жамнов, Илья Ковальчук и Валерий Каменский. И есть ли у кого-то сомнения, что вся тройка, оккупировавшая питерскую VIP-ложу, поддерживала сегодня «Спартак»? Номенклатурную борьбу за власть в сборной России у «молодого прогрессивного тренера» они уже выиграли, и теперь спокойно созерцают за его первыми мучениями в плей-офф.
Иван Богун