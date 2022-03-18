Первая сенсация плей-офф: «Спартак» уничтожил СКА в Питере!

Казалось бы, ждать от «Спартака» в стартовом матче серии со СКА после откровенно халявного прохода во второй раунд и большой паузы каких-то дикий скоростей, понятное дело, не стоит. И, разумеется, темп первой игры с первых смен попытались задать куда более прикатанные серией с Минском хозяева. Впрочем, неразрешимых задач перед красно-белыми питерцы не ставали — СКА чуть более уверенно держал шайбу и старался сразу поддушивать защитников москвичей в чужой зоне, но те довольно легко выходили из-под давления.

Однако в итоге счет в начале первого периода открыли все-таки гости, которые конвертировали в гол не самый очевидный момент и показали, что у них вообще нет никаких проблем с тонусом — сегодня они бежали так, будто и не выпадали из игрового ритма. Уже на шестой минуте ледяную голову и железную уверенность показал 19-летний талант «Спартака» Егор Савиков. Сначала он здорово освободился от прессинга Захара Бардакова за своими воротами, затем включил ноги и пролетел среднюю зону, а после простеньким кистевым от синей линии заставил краснеть шведа Ларса Юханссона, пустив ему «бабочку» под блин.

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Армейцев гол воспитанника тольяттинской «Лады» не просто надломил, а погрузил в коматоз. Пока команда Бориса Миронова неаккуратно махала клюшкой и зарабатывала на ровном месте удаления, парни Ротенберга раз за разом проваливались, позволяя нападающим соперника регулярно выходить «1 в 0». И если Александр Хохлачев и Андрей Локтионов простили петербуржцев, то Иван Дроздов своим моментом в меньшинстве разбрасываться не стал и казнил финна Микко Лехтонена за обрез на синей линии.

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Кстати, для Дроздова этот сезон вообще прорывной. Прошлым летом от скоростного форварда отказалось минское «Динамо» и он совершенно бесплатно оказался в «Спартаке». Вот только москвичей прошлогодние 0+0 в 14 матчах не смутили и сперва из него сделали классного энержи-форварда, который в минувшей регулярке наколотил 12 шайб, а чуть позже Борис Миронов нашел для него место в топ-6. Кусают ли локти в родной Белоруссии? Наверняка.

Здорово отыграл сегодня и шведский голкипер Оскар Данск, которого Миронов сегодня неожиданно предпочел куражному Алексею Красикову. Если в регулярном чемпионате скандинав выглядел крайне слабо для вратаря-легионера и проиграл конкуренцию за место стартера, то сегодня в нужные моменты подчистил за партнерами, а под занавес первого периода выдал роскошный сэйв лежа после броска Никиты Гусева.

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Как оказалось, на этом кошмар СКА в первом периоде не закончился. Не успели хозяева отойти от шайбы 22-летнего белоруса, как через минуту после броска Локтионова с острого угла и рикошета от ноги Мэтта Робинсона гости повели в три. Извините, а это точно «Спартак» не играл два месяца и сидел на базе?

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8029a1789c0a13c6ae43eb1844f49179_hd/q861561/9d923714b71a63f8bc4ae7141940d53d/4803310570?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не знаем, заводил ли Роман Ротенберг своих хоккеистов в раздевалке цитатами из золотой коллекции Жозе Моуриньо, но после первого перерыва и замены Юханссона на Александра Самонова, впервые появившегося на льду в этом плей-офф, СКА прибавил в скорости и стал больше времени проводить в чужой зоне.

Гол другого представителя новой волны белорусских хоккеистов Степана Фальковского, казалось, должен вернуть матча интригу и подарить шансы на камбэк. Но не прошло и минуты, как «Спартак» вернул себе фору в три шайбы. Причем сделал это благодаря очередному рикошету от Робинсона, насобиравшего сегодня «-3» в статистику.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6ab66237275f2c658e13c6ad52eec9d5_hd/q861585/b6693587d00f00f040ef7e896f494d08/4803310589?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно и то, что по ходу первого периода в трансляции промелькнули Алексей Жамнов, Илья Ковальчук и Валерий Каменский. И есть ли у кого-то сомнения, что вся тройка, оккупировавшая питерскую VIP-ложу, поддерживала сегодня «Спартак»? Номенклатурную борьбу за власть в сборной России у «молодого прогрессивного тренера» они уже выиграли, и теперь спокойно созерцают за его первыми мучениями в плей-офф.