«Трактор» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии

На 25-й минуте Алексей Бывальцев, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Через 53 секунды Виталий Кравцов увеличил преимущество «Трактора», в большинстве успев на добивание. На 39-й минуте Динар Хафизуллин отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Лукаш Седлак восстановил разницу в два гола. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Тертышный.