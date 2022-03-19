ЦСКА одержал вторую победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл столичное «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 534 зрителей.

В составе победителей отличились Виталий Абрамов (10-я минута), Михаил Григоренко (17), Владислав Каменев (33) и Александр Попов (43). У «Динамо» шайбы забросили Станислав Галиев (16), для которого эта шайба стала 100-й в КХЛ, и Артем Федоров (32). Каменев набирает очки в шестом матче подряд, на счету форварда 6 (2 шайбы + 4 результативные передачи) очков.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c6b8ff5d7a85096dfa6ebb13093d6e0f_hd/q861881/f99606567bb95f2c262ff4a70b48f673/4803382901?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующий матч пройдет на «ВТБ-Арене» 21 марта и начнется в 19:30 мск.