ЦСКА одержал вторую победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо»
Вторая игра серии завершилась победой армейцев со счетом 4:2.
Вторая игра серии завершилась победой армейцев со счетом 4:2.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл столичное «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 534 зрителей.
В составе победителей отличились Виталий Абрамов (10-я минута), Михаил Григоренко (17), Владислав Каменев (33) и Александр Попов (43). У «Динамо» шайбы забросили Станислав Галиев (16), для которого эта шайба стала 100-й в КХЛ, и Артем Федоров (32). Каменев набирает очки в шестом матче подряд, на счету форварда 6 (2 шайбы + 4 результативные передачи) очков.
ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующий матч пройдет на «ВТБ-Арене» 21 марта и начнется в 19:30 мск.
В регулярном чемпионате этого сезона соперники обменялись двумя гостевыми победами — ЦСКА побеждал со счетом 3:0 и 3:2 (в овертайме), «Динамо» — 3:2 (в серии буллитов) и 4:3. Команды встречаются в плей-офф КХЛ в четвертый раз в истории. В 2009 (3−0) и 2013 годах (4−1) сильнее было «Динамо», в 2019-м — ЦСКА (4−1), все серии проходили в рамках второго раунда Кубка Гагарина.