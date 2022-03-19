ЦСКА заглушил робкое «Динамо». Забивал при необходимости, а в конце легко отоборонялся

Сумасшедший игровой день, состоявшийся накануне, наверняка должен был вселить надежду в игроков «Динамо». «Авангард» наглядно показал, как без ведущих защитников разгромить победителя регулярки; «Спартак» — как не оставить шансов одному из самых амбициозных клубов последнего десятилетия.

«Динамо» в первом раунде с превеликим трудом одолело «Северсталь», а перед вторым лишилось двух иностранцев — О’Делла и Петерссона. В стартовом матче четвертьфинальной серии бело-голубые продержались на равных с ЦСКА ровно два периода. Затем соперник ушёл в отрыв на две шайбы. Одну из них отыграл Вадим Шипачёв, но дальнейшая погоня команды Алексея Кудашова успехом не увенчалась.

Во втором матче противостояния динамовцы почти сразу приняли на себя роль отбивающихся и обороняющихся, а затем, как следствие, оказались в догоняющих.

Робость соперников позволила ЦСКА установить надёжный контроль над шайбой. Попытки отобрать её закончились для «Динамо» двумя удалениями с интервалом в три минуты. Поразить ворота красно-синим несколько раз помешал вратарь Иван Бочаров. Однажды за гостей сыграл инвентарь: у Владислава Каменева при исполнении броска сломалась клюшка.

В итоге подопечные Сергея Фёдорова всё же забили гол, на который наработали. Виталий Абрамов воспользовался неразберихой на входе в зону, подобрал шайбу, сместился в центр и снял паутину из левой девятки Бочарова.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2f974c0f3fc61b5c755f522e8a293c86_hd/q861777/1c2360a03a418a4d6262c4538abd43d3/4803387957?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА не остановился на одной результативной атаке и по горячим следам постарался провести ещё несколько. Особенно усердствовал Михаил Григоренко. Сначала он сыграл за счёт партнёра при выходе «2 в 1» и бросил — Бочаров вытащил.

В следующей атаке «Динамо» уравняло счёт на табло. Станислав Галиев выудил шайбу в борьбе за воротами и буквально завёз её в сетку.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_aa17a7229886f534737c9b4fbcbc9df6_hd/q861781/37bf8e77fa4657a8edb3877639e79a78/4803388157?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

24 секунды спустя Григоренко вернулся с ответным аргументом. При ещё одном выходе «2 в 1» он снова бросил, но теперь с ходу — и попал.

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На второй отрезок встречи «Динамо» вышло с совершенно другим настроением. Бело-голубые взвинтили темп и переместили игру в чужую зону. Дважды команда Алексея Кудашова была в нескольких сантиметрах от того, чтобы опять сравнять счёт. Галиев при заходе на цель с правого фланга попал в дальнюю штангу. Затем выстрел Ефремова с метра по пустым воротам попал под блок.

Благодаря повышенной активности «Динамо» заработало численное большинство. Шипачёв и компания разыграть лишнего не смогли, но игровое преимущество гостей всё же материализовалось. Игумнов запутал двух противников у синей линии и выдал передачу на свободный лёд Артёму Фёдорову — тот был беспощаден к ЦСКА.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f00abe539b25d9568c4f30b250899458_hd/q861817/4819206787b151aa9aee22c4381440a6/4803388230?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Радость динамовцев оказалась кратковременной: следующее взятие ворот состоялось через те же 24 секунды. Каменев подобрал шайбу в центре зоны атаки и без сопротивления со стороны положил её впритирку с правой штангой.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_57f08d9573a7f73bf0dacbb823ad33a1_hd/q861821/222246c0925160a0b18cf33df977c469/4803388305?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Надежды «Динамо» на камбэк растаяли, не успев сформироваться. ЦСКА начал третий период как первый — с массированными атаками и многочисленными бросками. Только результат пришёл к армейцам значительно быстрее: на второй минуте Александр Попов, бросая с очень острого угла, нашёл узкую брешь между плечом и штангой Бочарова.

Тогда Кудашов пошёл на замену голкипера. Общий рисунок игры это решение не изменило. ЦСКА не думал останавливаться, а даже увеличил давление. Справиться с ним динамовцам помогло именно появление Александра Ерёменко. Опытнейший вратарь без раскачки вошёл в ритм матча и сделал несколько эффектных спасений в меньшинстве.

Четвёртая шайба облегчила задачу красно-синих на остаток игры. Армейцы откатились, отдали сопернику территорию и шайбу. Однако извлечь выгоду из этих ресурсов в «Динамо» не смогли. Гости не только не создали у чужих ворот ничего опасного, но и практически не смогли к ним подобраться.