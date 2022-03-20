«Авангард» обыграл «Металлург» и упрочил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин (5-я минута), Павел Дедунов (11), Арсений Грицюк (18, 60), Дамир Шарипзянов (20), Кирилл Семенов (25), Алексей Береглазов (30). У проигравших отличились Джош Карри (9), Никита Коростелев (27, 34), Брендон Лайпсик (34), Максим Карпов (40). На 25-й минуте встречи в составе «Металлурга» произошла замена голкипера, Иван Налимов сменил Василия Кошечкина, смена вратаря была произведена и в первом матче, который завершился со счетом 8:1 в пользу омичей.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в Балашихе 22 марта, начало — 19:30 мск.

Хоккей КХЛ 2021-2022 1/2 финала конференций, 22.03.2022, 19:30 Авангард - Металлург -

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, команды одержали друг над другом по две домашние победы. В прошлом сезоне команды также встречались во втором раунде Кубка Гагарина, «Авангард» выиграл серию со счетом 4−2. Хоккеисты «Металлурга» и «Авангарда» установили рекорд КХЛ, забросив 11 шайб за стартовые два периода матча, ранее это достижение составляло 10 заброшенных шайб, что удавалось сделать в четвертом матче второго раунда плей-офф 2009 года между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», а также в текущем плей-офф во встрече первого раунда между петербургским СКА и минским «Динамо».

Ранее совет директоров лиги принял решение остановить проведение регулярного чемпионата сезона-2021/22 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей в срок до начала плей-офф. Участники плей-офф были определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. «Металлург» в итоговой турнирной таблице Восточной конференции занял первое место, набрав 71 очко в 48 играх. «Авангард» с 58 очками после 47 встреч финишировал на пятой строчке. В первом раунде «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» (4−2), «Металлург» — казахстанский «Барыс» (4−1).