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19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА победил «Спартак» и сравнял счет в серии

СКА победил «Спартак» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Питерцы одолели соперника со счетом 2:1.

СКА
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В составе победителей голами отметились нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов. У красно-белых отличился форвард Александр Хохлачев.

Счет в серии стал равным: 1−1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.

СКА
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Спартак
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