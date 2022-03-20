СКА победил «Спартак» и сравнял счет в серии
СКА победил «Спартак» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Питерцы одолели соперника со счетом 2:1.
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СКА победил «Спартак» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Питерцы одолели соперника со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов. У красно-белых отличился форвард Александр Хохлачев.
Счет в серии стал равным: 1−1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.