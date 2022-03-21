ЦСКА одержал третью победу подряд в серии с «Динамо»
ЦСКА в гостях победил «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие переиграли бело-голубых со счетом 2:1.
ЦСКА
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ЦСКА в гостях победил «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие переиграли бело-голубых со счетом 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий ЦСКА Семен Панкратов. Также в составе армейцев отличился защитник Владислав Провольнев. У «Динамо» автором гола стал нападающий Михаил Фисенко.
ЦСКА одержал третью победу подряд и повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Динамо» 23 марта.