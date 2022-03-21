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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА одержал третью победу подряд в серии с «Динамо»

ЦСКА в гостях победил «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие переиграли бело-голубых со счетом 2:1.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

Автором победной шайбы стал нападающий ЦСКА Семен Панкратов. Также в составе армейцев отличился защитник Владислав Провольнев. У «Динамо» автором гола стал нападающий Михаил Фисенко.

ЦСКА одержал третью победу подряд и повел в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Динамо» 23 марта.

Динамо М
1:2
0:0, 1:1, 0:1
ЦСКА
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