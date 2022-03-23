Изоляция российского хоккея — шанс для КХЛ. Но его могут погубить бессмысленные товарняки

Российский хоккей этой весной словно встретился с джинном-приколистом из анекдотов. Условные «почвенники» давно мечтали о возвращении «Лады» и «Югры», об отмене Евротура, о том, чтобы сборная перестала быть абсолютным приоритетом хоккейной страны. Что ж, все их желания сбылись — но есть нюанс.

Ситуация, в которую попал наш хоккей этой весной, стала уникальной. Единственный раз вне турниров сборных он жил в своём младенчестве эпохи высокого сталинизма, когда международные спортивные контакты были ограничены в принципе (дебют на летней Олимпиаде состоялся лишь в 1952-м). Даже при этом в страну приезжали игроки из дружественной Чехословакии, которая тогда была лучшей европейской сборной.

Сейчас представить себе такое невозможно. Хоккею не везёт и с легионерами — футбол за одно лето, в принципе, может заместить своих иностранцев политически индифферентными африканцами, латиноамериканцами и балканцами, страны которых не входят в списки недружественных. А вот в КХЛ большинство иностранцев представляют государства, отношения с которыми либо и так не отличались теплотой, либо испортились в последнее время. Если верить некоторым инсайдам, то защитника Стивена Кэмпфера уехать из России уговаривал сенатор от его родного Мичигана — элита американской политики. На финнов и шведов давление тоже будет большим.

Впрочем, при оценке рисков на следующий сезон стоит задуматься и об общей нестабильности геополитической обстановки, и о том, что темы, которые волновали всех в марте, уже в мае могут отойти на третий план. От них могут устать или может случиться нечто, что просто перебьёт нынешние горячие новости — например, так все резко забыли о ковиде, который ещё два месяца назад был безоговорочной темой номер один.

А вот в хоккей сборных нас вернут не сразу — более того, ещё и непонятно, как будет оформлено это возвращение, когда оно произойдёт. Освободившиеся места в элитной группе ЧМ были заполнены сразу же, пробелов не осталось — с ходу через год вернуться не выйдет. Получившие независимость страны типа Словакии и Латвии в своё время начинали хоккейную жизнь в дивизионе C — но тогда дивизионов ЧМ было лишь три. Сейчас их восемь, в слабейшем из них (дивизионе IV) играют ОАЭ и Кувейт. Теоретически Россию могут отправить и туда — а это означает десять лет без игр с сильнейшими соперников.

И в это время можно было бы сделать внутренний чемпионат главным соревнованием без всяких оглядок на международный календарь, которого нет. Русских игроков, которые остаются в КХЛ, вполне хватит для поддержания уровня — даже в конце девяностых, времени сравнительного безденежья, наши клубы были лучшими в Евролиге. Добавим к этому визовые проблемы и возможное ограничение драфта в американских лигах — скорее всего, большого потока уезжающих не будет.

На самом деле, конечно, всё получится вывернутым наизнанку. В ФХР уже заговорили о том, что надо сохранить московский международный турнир. Он потерял свою значимость примерно в тот момент, когда перестал быть «Призом Известий», а без евротуровских сборных потеряет и последний смысл. Список возможных сборных на московском турнире невелик: Беларусь, Казахстан, Китай. Возможно, ещё олимпийская сборная России, которую пока вряд ли пригласят на привычные Кубки Германии.

Уже появилась идея, что национальные турниры с участием иностранных спортсменов могут приравнять к чемпионатам мира или Европы — а это означает, что вскоре нас ждёт потенциальный кубок с тремя вариантами сборной России и одной Беларусью, к которому руководство отечественного хоккея будет относиться максимально серьёзно, что вызовет только смех.

Пора принять новые реалии: в ближайшие год-два надо по максимуму сосредоточиться на КХЛ. Есть уникальный шанс раскрутить лигу по максимуму, пока на международной арене нас особо не ждут. Если не получается акцентировать внимание на ЧМ, то давайте делать шоу из матчей наших середняков.

И ведь другого выхода сейчас просто нет. У российского хоккея отняли его raison d"être — сборную. На ней были основаны все десятилетия существования этого спорта в России, представляющего собой этакую перевёрнутую пирамиду — на сборной, которая вообще-то должна была быть вершиной всего, всё держалось в качестве основы. Без неё высшие патроны этого спорта могут просто забить на хоккей в целом.

И у КХЛ просто нет другого выхода, кроме как становиться интересной — а для этого надо повышать конкуренцию и возвращаться к «идеалам 2008-го», на которых основывалось само рождение лиги в уже таком далёком году.