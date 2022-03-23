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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде разгромил уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 7:1 (2:1, 4:0, 1:0). В составе челябинцев дубль оформил Томаш Гика (1-я и 17-я минуты), по одной шайбе забросили Ник Бэйлен (24), Сергей Телегин (28), Виталий Кравцов (31), Алексей Бывальцев (39) и Кирилл Капустин (58). У уфимской команды отличился Алексей Пустозеров (18).

Гика стал автором дубля в свой день рождения. Ему исполнилось 29 лет.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2−2. Пятый матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске. В первой игре «Салават Юлаев» победил (1:0), затем челябинцы сравняли счет в серии (4:1). В третьем матче уфимский клуб обыграл «Трактор» со счетом 3:1.

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1:2, 0:4, 0:1
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