«Трактор» разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Встреча в Уфе завершилась со счетом 7:1 (2:1, 4:0, 1:0). В составе челябинцев дубль оформил Томаш Гика (1-я и 17-я минуты), по одной шайбе забросили Ник Бэйлен (24), Сергей Телегин (28), Виталий Кравцов (31), Алексей Бывальцев (39) и Кирилл Капустин (58). У уфимской команды отличился Алексей Пустозеров (18).

Гика стал автором дубля в свой день рождения. Ему исполнилось 29 лет.