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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ дисквалифицировала Панина на три матча за фол против Седлака

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Трактор», в котором защитник «Салавата» Григорий Панин сфолил на форварде «Трактора» Лукаше Седлаке.

Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Панин пропустит три матча команды.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника гостей Ника Бэйлена по п. 3.4 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки) и подвергнуть денежному штрафу», — написала пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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