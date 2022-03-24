КХЛ дисквалифицировала Панина на три матча за фол против Седлака

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Панин пропустит три матча команды.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника гостей Ника Бэйлена по п. 3.4 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки) и подвергнуть денежному штрафу», — написала пресс-служба КХЛ на официальном сайте.