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24 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» победил «Авангард» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

БАЛАШИХА (Московская область), 24 мар — РИА Новости. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл омский «Авангард» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Авангард
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи, и завершилась победой магнитогорского клуба со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Филипп Майе (8-я минута), Денис Зернов (10, 55), Брендэн Лайпсик (12) и Джош Карри (31). У проигравших отличился Арсений Грицюк (28). По ходу игры три гола «Авангарда» были отменены.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующая игра серии пройдет 26 марта в Магнитогорске.

В первом раунде «Металлург» обыграл «Барыс» (4−1) из Нур-Султана, омский клуб прошел казанский «Ак Барс» (4−2). Команда из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), «Авангард» — действующим обладателем трофея.

Авангард
1:5
0:3, 1:1, 0:1
Металлург
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