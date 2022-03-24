«Металлург» победил «Авангард» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи, и завершилась победой магнитогорского клуба со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Филипп Майе (8-я минута), Денис Зернов (10, 55), Брендэн Лайпсик (12) и Джош Карри (31). У проигравших отличился Арсений Грицюк (28). По ходу игры три гола «Авангарда» были отменены.