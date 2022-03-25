В ФХР прокомментировали информацию о просьбе клубам КХЛ поддержать российскую армию

Накануне представители Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщили, что ФХР могла направить инструкции о проведении акций в поддержку армии России в клубы КХЛ. В ИИХФ заявили, что действия ФХР нарушают кодекс этики организации. Как отметили в международной федерации, информация о действиях ФХР будет передана в совет по этике ИИХФ.

«Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды. ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в заявлении ФХР.

Также совет по этике ИИХФ открыл расследование в отношении бывшего президента организации Рене Фазеля, который обвиняется в связях с КХЛ. 17 марта пресс-служба КХЛ рассказала, что руководство лиги собирается привлечь Фазеля к решению стратегических вопросов развития турнира.