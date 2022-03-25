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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Карьера Еременко — цепочка преодолений. Он проваливался в Уфе и сборной, а уходит легендой

41 год. Три золота Суперлиги. Три Кубка Гагарина. Пять медалей ЧМ. И преданность одному клубу.

Динамо М
Салават Юлаев
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Источник: РИА "Новости"

Новый обладатель Кубка Гагарина станет известен не раньше чем через месяц, но самый трогательный момент этого плей-офф уже произошёл. Александр Ерёменко, один из самых титулованных вратарей в истории российского хоккея, объявил о завершении карьеры игрока.

«Мои родные только ради меня живут»

На пресс-конференции после окончания серии между «Динамо» и ЦСКА голкипер бело-голубых не смог сдержать слёз. 41-летний вратарь отметил, что испытывал огромное желание играть в плей-офф и выжимал из себя максимум, а потом с дрожью в голосе признался: «Понял: не справлюсь, чего-то не хватает. Наступил тот период, когда пора. Пора».

Остудив эмоции, Александр открылся в прощальном монологе: «Знаете, от чего я сейчас ухожу? Ухожу от того, что я 24 часа практически нахожусь здесь, в команде. То есть я не уделяю времени своим родным, близким. Мои родные в принципе только ради меня живут. Получается так, а я взамен не отдаю ничего. Я отдаю прежде всего “Динамо” и, конечно же, ребятам».

Ребята по-доброму называли Ерёменко «бабулей». Разница в возрасте между ним и самыми молодыми динамовцами действительно исчислялась двумя с лишним десятками лет, но оставалась незаметной на льду. Напротив, если у «Динамо» и появлялись шансы зацепиться за серию с ЦСКА, то именно благодаря опытному вратарю. Например, Ерёменко без разминки заменил Ивана Бочарова по ходу второго матча противостояния и сразу сделал несколько фантастических сейвов в меньшинстве. В серии с «Северсталью» Александр и вовсе стал главным героем: одержал четыре победы в пяти матчах, пропуская в среднем меньше двух шайб, и оформил для команды камбэк.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно зажрался»

Не только прошедший сезон, но и вся спортивная жизнь Ерёменко — это история преодолений. Перспективы Александра в профессиональном хоккее долго оставались туманными. В начале нулевых последний рубеж «Динамо» охранялся двумя глыбами — Михаилом Шталенковым и Виталием Еремеевым. Высокая конкуренция заставила Ерёменко эмпирически изучать российскую географию. ТХК из Твери, «Мечел» из Челябинска, «Амур» из Хабаровска — до 24 лет он не вылезал из аренд.

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Обосноваться в родном клубе Александру удалось в 2004 году, когда, казалось бы, любые предпосылки к этому отсутствовали. Глядя на то, как Ерёменко исполняет функции бэкапа при Еремееве, функционеры «Динамо» не стали в локаутный сезон выписывать из-за океана голкипера-легионера, хотя могли. В итоге и у более маститого коллеги Ерёменко отобрал статус первого номера. Правда, только на регулярку — в плей-офф Александр сыграл один период и вернулся в резерв.

В «Ак Барсе», куда Ерёменко перешёл на следующий год, наоборот, главные игры доверяли иностранцам. По-настоящему москвич впервые раскрылся лишь в «Салавате». Вместе с уфимцами он провёл отличный плей-офф 2008 года и стал последним в истории чемпионом Суперлиги.

Впрочем, счастье было недолгим. За тем, как юлаевцы в 2011 году брали первый и пока последний в своей истории Кубок Гагарина, Ерёменко наблюдал даже не со скамьи запасных, а из клубной ложи: ещё в конце регулярки Быков и Захаркин уготовили ему участь третьего вратаря команды.

Два года спустя Ерёменко в интервью еженедельнику «Футбол» вспоминал о золотом, но неудачном сезоне в «Салавате» с благодарностью: «Я честный человек и не люблю скрытных людей. Не отрицаю, что действительно “зажрался”, стал слишком “важным”. Но то, что со мной не было никакого диалога, меня практически не замечали, мне не понравилось. Сказали бы: “Сань, ты худший, ни на что не рассчитывай”. Так было бы честнее. При этом не ставлю под сомнение решение тренера, которому могла не нравиться моя игра. Более того, сейчас я уже доволен, что тогда в Уфе всё так сложилось. Считаю, это должно было случиться, чтобы поставить меня на место. Иначе я бы не вышел на свой нынешний уровень. У меня тогда было достаточно времени о многом подумать, многое переосмыслить. Это судьба, ничто не происходит случайно».

Источник: РИА "Новости"

«Не понимаю, как спортсмен может быть неазартным: это же глупость какая-то»

Судьбой Ерёменко оказалось «Динамо». Последние 11 лет он неизменно защищал цвета бело-голубых — такую преданность в современном хоккее встретишь нечасто. Вероятно, именно возвращение Александра в столичный клуб определило его спортивное долголетие. Голкипер не раз признавался, что предубеждение в Казани и провал в Уфе разогревали в нём мотивацию, а «Динамо» позволило её реализовать.

В Москве Ерёменко пришлось изменить себя, чтобы соответствовать изменившимся стандартам игры, говорил сам хоккеист. В этом ему особенно помог тренер вратарей Рашит Давыдов. И, конечно, доверие Олега Знарка. Под его руководством и с Ерёменко в воротах «Динамо» выиграло два Кубка Гагарина подряд.

Отношения со сборной у динамовского воспитанника тоже вышли специфическими. В его коллекции пять медалей чемпионатов мира (в том числе две золотые). Но на большинстве турниров Ерёменко не играл или играл мало, оставаясь третьим номером.

Исключение — ЧМ-2007 в московском «Мегаспорте». Тогда Александр допустил роковую ошибку, возможно, стоившую национальной команде победы. В овертайме полуфинала с финнами Ерёменко опрометчиво выкатился на перехват передачи соперника и оставил ворота пустыми. Микко Койву воспользовался оплошностью и отправил Россию в утешительный финал.

В тот день Ерёменко уже не хватило на эмоциональную реакцию. Вратарь не стал раскалывать клюшку о лёд, хотя и до, и после периодически прибегал к подобным выплескам.

Источник: РИА "Новости"

«Я очень азартный и по-спортивному злой. Просто ненавижу проигрывать в чём бы то ни было. И не понимаю, как спортсмен может быть неазартным: это же глупость какая-то», — рассуждал Ерёменко.

Через две недели голкиперу исполнится 42 года — и вправду не самый лучший возраст для профессионального спорта. Но, судя по последней пресс-конференции, 25-летняя карьера так и не вытравила из Ерёменко главное топливо — тот самый азарт. Его и хоккейные знания динамовская легенда, по собственным словам, готов передать молодым вратарям.

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