В российском хоккее станет меньше денег. Клубы КХЛ уже хотят экономить, но начинают с неправильных идей

Российский хоккей ждут большие изменения. Они уже наступили — сборная не может выступать на международных турнирах, а многие иностранцы покинули КХЛ в разгар сезона. Сегодня практически невозможно делать прогноз на будущее. Большинство сотрудников клубов КХЛ, с которыми мне довелось пообщаться за последний месяц, разводят руками и говорят, что ничего непонятно насчет следующего сезона. Очевидно для всех, что трудности будут. Какой степени — тут мнения расходятся. Однако больше всего пугает неизвестность. Как правило, к концу марта команды понимают, какой бюджет у них будет на следующий год. И если он не подписан, то хотя бы есть представление. Ясность есть и с количеством участников в КХЛ. В первый месяц весны проходит Совет директоров лиги, на котором принимаются подобные решения. Сейчас неизвестно, состоится ли совещание 31 марта, объявят ли на нем о возвращении «Лады» и «Югры». Пока все это на уровне разговоров.

Учитывая происходящее в мире события и количество санкций, наложенных на российские компании, позитива ждать не приходится. Вокруг многих владельцев клубов КХЛ ходят не самые веселые слухи. И, кажется, их команды ждут непростые времена. На данный момент, никаких решений не принято. Рассуждения о возможном снижении потолка зарплат, налоговых послаблений для команд (подобное предложение было и в РПЛ) — лишь рассуждения. Также клубы размышляют о том, чтобы в целях экономии отказаться от фарм-клубов в Высшей лиге.

На днях была информация, что об этом думают в «Ак Барсе» и «Тракторе». Впрочем, генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин опроверг новость, что «Барс» могут закрыть. Однако нужно понимать, что подобные решения будут приниматься на самом верху, и Валиуллин вряд ли сможет на них повлиять. Остается надеяться, что это действительно не случится. Ведь в столице Татарстана не первый год развивают собственную школу и молодежь, осознавая ценность этого проекта. Веры в челябинский клуб меньше, так как еще год назад «Челмет» могли закрыть и чудом спасли. Почему же так важно оставлять чистые фарм-клубы?

О их пользе при правильном функционировании было сказано много слов. Вкратце: без чистого фарм-клуба развивать систему окажется просто невозможно, а ставка на дорогих и качественных игроков здесь и сейчас не принесет результата в долгосрочной перспективе.

Сегодня, в эпоху финансовой нестабильности, сохранение команд системы еще более важный шаг. Бюджет фарм-клуба примерно 120−150 млн рублей, можно и больше — все зависит от возможностей. Правда, надо понимать, что к осени цифры вырастут из-за инфляции. Эти деньги, конечно, можно отдать команде КХЛ, если у спонсора будут проблемы (в России они у всех крупных компаний). Допустим это позволит на следующие пару лет сохранить бюджет команды КХЛ. А что будет дальше? Если кризис продлится или в мире еще что-то произойдет, тогда денег станет еще меньше. Как будут выживать клубы? С трудом. Потеряют ведущих игроков, которые уедет в Америку или Европу. Новых такого же уровня уже взять не получится. А те, у кого останется вертикаль, команды МХЛ и ВХЛ, смогут подпитываться игроками своей системы.

Противники этой позиции скажут: боссы клубов вкладывают деньги, чтобы увидеть победы, а не просто воспитывать молодежь. Конечно, их можно понять. При низких результатах и интерес к команде упадет. Но только сейчас привозить больших звезд, в том числе легионеров, может стать невозможным. А чтобы удержать подрастающую молодежь от побега в Америку, надо давать ей развиваться. А еще вкладывать сотни миллионов нужно не в условных Шалунова или Шипачева (никаких претензий к игрокам нет), а в раскрутку собственного бренда, в привлечение аудитории, в поддержание интереса к команде. И здесь нужно не просто играть в хоккей, а создавать развлекательный контент для соцсетей, для телевидения, на домашних матчах. Интегрировать как можно больше людей разных профессий и разного достатка, так как очевидно, что с уходом иностранных фильмов, с закрытием магазинов рынок развлечений тоже сузится.

Естественно, наличие фарм-клуба не гарантирует появление новых звезд КХЛ каждый год. Важно правильное функционирование команды, тренерский штаб, задачи, которые ставятся перед командой. Но без этой ступени добиться прогресса будет сложно. Точнее так: большие звезды пробьются, а десятки талантливых, но не так быстро разливающихся, игроков пропадет. Сегодня, когда стало понятно, что строить бизнес в российском хоккее невозможно, нужно уходить в социалку. И самым мудрым решением в текущей ситуации для крупных корпораций — вкладываться во внутренние резервы: в школы, академии, молодежные команды. Потому что по итогу только это может остаться. Ведь сейчас никто с уверенностью не скажет, что через год, два, три легионеры смогут приезжать, а мир станет прежним.