Лукашенко жестко раскритиковал минское «Динамо»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально прокомментировал результаты минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально прокомментировал результаты минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Я помню все обещания, как Басков говорил, что “Динамо” второй год подряд вышло в плей-офф. На что отвечаю: в следующем году опять выйдете и скажете про третий год. Так мы миллионы туда вложили! Где положительная динамика? Где прогресс? А вы мне рассказываете, что что-то проанализировали и сделали. Четыре года пройдет — все так и останется», — передает слова Лукашенко «Прессбол».
Уже определился первый полуфиналист Кубка Гагарина. Им стал московский ЦСКА, который в четырех матчах переиграл московское «Динамо». За выход в полуфинал продолжают бороться «Трактор» и «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард», СКА и «Спартак».
Действующим победителем турнира является омский «Авангард».
Ранее сообщалось, что лучший иностранный снайпер в истории КХЛ Джефф Плэтт хочет отказаться от белорусского гражданства.