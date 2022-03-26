Лукашенко жестко раскритиковал минское «Динамо»

«Я помню все обещания, как Басков говорил, что “Динамо” второй год подряд вышло в плей-офф. На что отвечаю: в следующем году опять выйдете и скажете про третий год. Так мы миллионы туда вложили! Где положительная динамика? Где прогресс? А вы мне рассказываете, что что-то проанализировали и сделали. Четыре года пройдет — все так и останется», — передает слова Лукашенко «Прессбол».