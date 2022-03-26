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10:14 (мск), источник: Газета.Ру

Лукашенко жестко раскритиковал минское «Динамо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально прокомментировал результаты минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я помню все обещания, как Басков говорил, что “Динамо” второй год подряд вышло в плей-офф. На что отвечаю: в следующем году опять выйдете и скажете про третий год. Так мы миллионы туда вложили! Где положительная динамика? Где прогресс? А вы мне рассказываете, что что-то проанализировали и сделали. Четыре года пройдет — все так и останется», — передает слова Лукашенко «Прессбол».

Белорусский клуб выступает в КХЛ с 2008 года. За это время минчанам не удавалось пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. В этом сезоне «Динамо» в четырех матчах уступило петербургского СКА.

Уже определился первый полуфиналист Кубка Гагарина. Им стал московский ЦСКА, который в четырех матчах переиграл московское «Динамо». За выход в полуфинал продолжают бороться «Трактор» и «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард», СКА и «Спартак».
Действующим победителем турнира является омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что лучший иностранный снайпер в истории КХЛ Джефф Плэтт хочет отказаться от белорусского гражданства.

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