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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» обыграл «Авангард» и впервые в серии вышел вперед

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился пятый матч второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард».

Металлург
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Источник: РИА "Новости"

Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:0).

На 4-й минуте Андрей Чибисов открыл счёт в матче с передач Артёма Земчёнка и Егора Яковлева, на 19-й Алексей Береглазов сравнял счёт, на 37-й, при игре в большинстве, Филипп Майе вновь вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Григорий Дронов и Николай Голдобин.

На 49-й минуте Джош Карри увеличил преимущество «Магнитки», забив с передачи Чибисова, на 50-й Брендан Лайпсик реализовал буллит. На 59-й Никита Коростелёв забил в пустые ворота.

На 60-й минуте омичи отыграли одну шайбу благодаря голу Тимофея Давыдова.

Напомним, после пяти матчей хозяева ведут в серии — 3−2. В первых двух матчах омичи одержали победы в Магнитогорске, затем дважды проиграли в домашних встречах в Балашихе и один раз в Магнитогорске.

Металлург
5:2
1:1, 1:0, 3:1
Авангард
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