«Металлург» снова не пощадил оборону «Авангарда». «Магнитка» в шаге от финала Востока

Серия плей-офф в полуфинале Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом» получается роскошной. В ней есть всё: большое количество заброшенных шайб, спорные эпизоды, эмоции, нерв. Всё то, что так необходимо для игр с подобными вывесками.

Хоккей КХЛ 2021-2022 1/2 финала конференций, 26.03.2022, 15:00 Металлург 5 Авангард 2

После двух первых матчей в Магнитогорске, когда хозяева пропустили сперва восемь, а затем семь шайб, кто-то подумал, что команде Илье Воробьёва ничего не светит. Но эти люди ошибались, так как в Балашихе мы увидели совсем другой «Металлург». И уже «ястребам» пришлось вынимать из своих ворот по пять шайб за встречу. Если в первых двух матчах неудачно сыграл голкипер уральцев Василий Кошечкин, то в двух других занервничал и начал допускать ошибки чех Шимон Грубец из «Авангарда».

Конечно, сказались на омичах три отменённых гола в четвёртой игре, но здесь всё было абсолютно по делу, что отчётливо видно исходя из повторов каждого отдельно взятого момента.

«Очень интересная серия между “Металлургом” и “Авангардом”, надеюсь, что так и продолжится. Будет ли семь матчей? Давайте пятый хотя бы сыграем, зачем сейчас седьмой ждать. Будем идти от матча к матчу. А так, почему бы и нет? Что касается трёх отменённых голов “Авангарда” в прошлом матче, то, хоть я и болею за Омск, там всё было чётко: “вне игры” и попадание Кошечкину в щиток. Как бы омичи ни хотели засчитать эти голы, тренеры соперника здорово сработали. “Магнитка” прибавила, перестала толкаться, стала играть. Они зачем-то хотели с “Авангардом” потолкаться, но с омичами бесполезно это делать. Там физически сильные ребята», — сказал известный в прошлом нападающий «Авангарда», бывший президент омичей Максим Сушинский.

В пятой встрече в заявке «Металлурга» не оказалось Коробкина, Пашнина и Минулина. Их заменили Хабаров, Хультстрём и Кошелев. К шведу по ходу серии много вопросов, не просто так тренерский штаб отправлял Линуса в запас. В воротах омичей снова появился Грубец, делать ставку на Демченко канадец Хартли не готов.

Сегодняшний матч начался примерно там, где закончился предыдущий — с взрыва эмоций. Николай Прохоркин жёстко встретил Семёна Кошелева в центре площадки — нападающий «Магнитки» с трудом поднялся со льда. Судьи не увидели в этом моменте нарушения правил, чем вызвали негодование Ильи Воробьёва — тренер хозяев даже вскочил на скамейку и руками стал призывать трибуны выразить недовольство вместе с ним.

Впрочем, Кошелев обошёлся без травмы, а через минуту у «Магнитки» появился повод уже для положительных эмоций. Андрей Чибисов завладел шайбой после заброса в зону атаки, отлепился от Алексея Емелина и бросил наудачу с отрицательного угла. И ведь залетело! Хотя стоит отметить, что в этом плей-офф такие курьёзные шайбы мы уже видели.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_591234a9e4ae5509948d5a9cd3329ffb_hd/q864109/656381f2b4f44ff57edaef647b790757/4803982411?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На экваторе периода у хозяев появился шанс реализовать большинство, которое в этой серии является для них существенным подспорьем, но вместо этого они едва не пропустили — Лайпсик упустил шайбу на синей линии, Семёнов с Цеглариком убежали в контратаку, но Кошечкин не позволил поразить свои ворота.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3e66ba63ed85aeadbb636d5e7f2dac54_hd/q864133/b7600e00ec8a6daa19111549199c9feb/4803982442?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под занавес периода «Авангард» всё-таки отыгрался — несильный бросок Алексея Береглазова сквозь трафик пробил Кошечкина и восстановил паритет в счёте.

Второй период получился богатым на удаления, но не на голы. Более того, у обеих команд гораздо лучше получались действия в меньшинстве — они не только уверенно оборонялись, но и успевали совершать вылазки к чужим воротам. Две минуты в формате «пять на четыре» в исполнении «Магнитки» в середине периода и вовсе выглядели удручающими, но уже следующее большинство сработало, так что ни один матч этой серии пока что не обходится без реализации лишнего. Брюквин поехал на скамейку штрафников после того, как с нарушением правил остановил прорыв Дронова по центру, а через 30 секунд Майе выстрелил из круга вбрасывания, не встретив сопротивления от обороняющихся.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d8c45879395938e97603e11421f88926_hd/q864209/ad6bcd2deaf61c2c3d979efb9a3af3d1/4803982462?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде Никита Сошников получил «5+20» за атаку Павла Акользина в голову, тем более нападающий к тому моменту уже не владел шайбой. Этот момент вполне может стать одним из ключевых в серии, «Металлург» был обязан хвататься за шанс фактически решить судьбу матча. И хотя почти пять минут розыгрыш лишнего оставлял желать лучшего (самый опасный момент создал Цегларик в меньшинстве), но в концовке Джош Карри сработал на добивании после броска Чибисова, и «Магнитка» завладела полным контролем над матчем.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7189742740ea773a7341029e85cfd056_hd/q864245/eca285630ce1c28ffaef7801f00c86ff/4803982485?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru&skin_name=khl' allowfullscreen allow='encrypted-media' allow='autoplay'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя несколько минут Брендан Лайпсик сначала сам заработал на себе буллит, а затем блестяще его реализовал. У омичей тут же появился небольшой шанс навязать борьбу, когда Коростелёв схватил две минуты, но даже намёка на борьбу не получилось. «Металлург» всё ещё выглядит мощнее, а у омичей, похоже, силы уже совсем на исходе (отсюда же, кстати, и многие их удаления).