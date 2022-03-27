«Северсталь» может покинуть КХЛ, сообщают СМИ

«Нет абсолютно никаких разговоров руководства, что клуб может играть в ВХЛ», — цитирует его «Матч ТВ».

«Северсталь» принимала участие во всех розыгрышах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пять раз выходила в плей-офф, один раз пробивалась в ¼ финала. В текущем сезоне «Северсталь» в серии первого раунда Кубка Гагарина уступила московскому «Динамо» — 3:4.