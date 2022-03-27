«Северсталь» может покинуть КХЛ, сообщают СМИ
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Череповецкий клуб «Северсталь» может провести следующий сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) из-за финансовых проблем, сообщает РБК.
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Череповецкий клуб «Северсталь» может провести следующий сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) из-за финансовых проблем, сообщает РБК.
Отмечается, что основной причиной перехода могут стать санкции, наложенные на главу предприятия «Северсталь» Алексея Мордашова.
Директор хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков опроверг данную информацию.
«Нет абсолютно никаких разговоров руководства, что клуб может играть в ВХЛ», — цитирует его «Матч ТВ».
«Северсталь» принимала участие во всех розыгрышах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пять раз выходила в плей-офф, один раз пробивалась в ¼ финала. В текущем сезоне «Северсталь» в серии первого раунда Кубка Гагарина уступила московскому «Динамо» — 3:4.