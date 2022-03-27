«Трактор» сыграет в финале Восточной конференции КХЛ впервые с 2018 года

Подопечные Анвара Гатиятулина впервые с 2018 года вышли в финал Восточной конференции. Тогда челябинский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» в серии со счётом 0−4. Единственный раз «Трактор» выходил в финал Кубка Гагарина в 2013 году, где уступил московскому «Динамо» (2−4).



В текущем розыгрыше плей-офф челябинцы сыграют в финале Востока с победителем пары между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3−2).



Напомним, «Трактор» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на второй строчке на Востоке, набрав 71 балл после 49 матчей.