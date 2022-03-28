«Авангард» выиграл у «Металлурга» и сравнял счет в серии ¼ финала КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Никита Сошников (14-я минута), Алексей Емелин (20), Арсений Грицюк (28 и 35) и Николай Прохоркин (53). У проигравших отличился Анатолий Никонцев (50).

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий матч серии пройдет 30 марта в Магнитогорске. Победитель серии встретится в полуфинале с челябинским «Трактором».

По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» стал пятым. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, команды одержали по две домашние победы. В прошлом сезоне команды также встречались во втором раунде Кубка Гагарина, «Авангард» выиграл серию со счетом 4−2.