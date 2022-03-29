«Авангард» вцепился в статус

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Единственной четвертьфинальной серией Кубка Гагарина, растянувшейся на максимальную дистанцию, оказалась та, что свела действующего обладателя трофея «Авангард» и «Металлург». Находившаяся на грани поражения в противостоянии омская команда сумела добиться права сыграть седьмой матч, после того как в шестом, трижды подряд до него проиграв магнитогорцам, разгромила их на своей площадке — 5:1.

Этот матч мог стать последним в очень занятной серии. В ней все было как-то вопреки логике. «Авангард», который, гораздо скромнее выступив в регулярном чемпионате да еще потеряв на фоне украинских событий своих ведущих защитников из Финляндии — Вилле Покку с Оливером Каски, котировался все-таки пониже, сразу отправил тех, кто болел за «Металлург», в глубокий нокдаун, когда выиграл две встречи на чужой площадке и забросил в них в общей сложности полтора десятка шайб. И это был вроде бы прозрачный намек на то, что магнитогорцев ждет скверный исход, на то, что их оппоненты обрели прошлогодний тонус. Но, переварив эти осечки, они ответили на них тремя подряд собственными победами. И такими убедительными, что могло показаться, будто обладатели Кубка Гагарина выплеснули все свои ресурсы и в запасе у них ничего нет — энергии, свежести в том числе.

Но вернувшись в почти уже родную подмосковную Балашиху (здесь «Авангард» проводит домашние встречи, пока в Омске достраивается его новый дворец), они опять ожили. «Металлургу» понадобилось примерно четыре минуты, чтобы, перетерпев беспрерывные наскоки хозяев, наконец сверкнуть фирменной контратакой. Контратака с тонким пасом Николая Голдобина и убойным броском Максима Карпова, оказавшимся чуть неточным, была недурна, но так и осталась не вписывающимся в общий тренд эпизодом. Тренд настаивал на том, что «Авангард» злее, решительнее, цепче.

Свою удачу он подкараулил во второй половине стартового периода, когда изо всех сил старавшийся играть максимально чисто «Металлург» все-таки принялся фальшивить. Удаление Линуса Хульстрема реализовал Никита Сошников. Форварда Сошникова тренер «Авангарда» Боб Хартли отчего-то держал на скамейке, в резерве, но, когда выпало разыгрывать большинство, поверил в то, что он ему пригодится. И был абсолютно прав. Сошников дважды пальнул по воротам Василия Кошечкина, пристреливаясь, а в третий раз отправил шайбу в девятку над плечом голкипера-гиганта.

А под занавес двадцатиминутки штраф получил Семен Кошелев. И теперь у «Авангарда» отличился защитник Алексей Емелин, показавший, что кистевой бросок от синей линии, хоть и не убойный в смысле мощи, может быть смертельным оружием, если голкипер прикрыт «экраном» из своих и чужих игроков.

А «Металлург» продолжил топить сам себя, выискивая удаления, часто — абсолютно необязательные, и во втором периоде. Причем Егор Яковлев свое — за отмашку клюшкой — нашел, когда его партнер Денис Зернов уже отбывал штраф. В формате «пять на три» «Металлург» отбился, но Зернов, выскакивая на лед, так и не успел помочь обороняющимся прервать быструю перепасовку хозяев, увенчанную броском в касание Арсения Грицюка.

А потом Грицюк, молодой талант «Авангарда», во многом благодаря которому сборная России в феврале играла в финале Олимпиады, а не в матче за бронзу, продемонстрировал изумительную технику работы клюшкой на пятачке. Так был забит первый в этой встрече гол в равных составах, после которого «Металлург» мог уже об успехе не мечтать.

Впрочем, он все равно мечтал. И мечты вылились в экстраординарный ход тренера «Металлурга» Ильи Воробьева в заключительном периоде. Не дожидаясь, когда позади будет хотя бы его середина, он сначала поменял Кошечкина на Ивана Налимова, а затем велел новому голкиперу уступить место шестому полевому игроку, оставив ворота пустыми, будто в концовке при минимальном отставании, когда риск имеет внятный смысл. Это была какая-то чисто канадская авантюра, но она принесла результат: «Металлург» забил. Но это был триумф локальный. «Авангард» не опешил от магнитогорской наглости, игру успокоил и сам еще разок в большинстве поразил чужие ворота усилиями Николая Прохоркина.

Седьмой, решающий матч серии, выживший в которой сыграет в полуфинале Кубка Гагарина с «Трактором», состоится завтра в Магнитогорске. В другой полуфинальной паре встретятся два западных гиганта КХЛ — СКА и ЦСКА.