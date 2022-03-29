Новосибирский ХК «Сибирь» расторг договор со своим фарм-клубом «Южный Урал»

НОВОСИБИРСК, 29 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Сибирь», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и фарм-клуб новосибирской команды «Южный Урал» (Орск) из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) расторгли соглашение о спортивном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

«Хоккейные клубы “Сибирь” и “Южный Урал” договорились о прекращении спортивного сотрудничества по соглашению сторон. В течение двух лет хоккеисты из нашего клуба проходили игровую практику в команде из Орска. В настоящее время руководство “Сибири” ведет работу по поиску нового фарм-клуба», — сообщила пресс-служба.

16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. «Сибирь» с 57 очками в 50 играх заняла шестое место в Восточной конференции и сыграла в первом раунде плей-офф с «Салаватом Юлаевым», занявшим третье место. Уфимский клуб победил в серии до четырех побед со счетом 4−1.