«Металлург» стал последним участником полуфинала Кубка Гагарина

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута), Филипп Майе (16), Джош Карри (23) и Григорий Дронов (59).
В третьем периоде защитника «Металлурга» Алексея Маклюкова унесли на носилках после попадания шайбы в голову. Он пытался заблокировать бросок Арсения Грицюка.
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Металлурга». В финале Восточной конференции магнитогорский клуб встретится с челябинским «Трактором». В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и петербургский СКА.
Серия ¼ финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» стала самой результативной в истории плей-офф КХЛ (51 шайба). Ранее больше всего шайб было заброшено в противостоянии челябинского «Трактора» и казахстанского «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2012/13, когда команды в семи матчах на двоих забросили 47 шайб.