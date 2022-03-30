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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» стал последним участником полуфинала Кубка Гагарина

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Металлург
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута), Филипп Майе (16), Джош Карри (23) и Григорий Дронов (59).

В третьем периоде защитника «Металлурга» Алексея Маклюкова унесли на носилках после попадания шайбы в голову. Он пытался заблокировать бросок Арсения Грицюка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Металлурга». В финале Восточной конференции магнитогорский клуб встретится с челябинским «Трактором». В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и петербургский СКА.

Серия ¼ финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» стала самой результативной в истории плей-офф КХЛ (51 шайба). Ранее больше всего шайб было заброшено в противостоянии челябинского «Трактора» и казахстанского «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2012/13, когда команды в семи матчах на двоих забросили 47 шайб.

Металлург
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Авангард
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