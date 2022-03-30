«Металлург» стал последним участником полуфинала Кубка Гагарина

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута), Филипп Майе (16), Джош Карри (23) и Григорий Дронов (59).

В третьем периоде защитника «Металлурга» Алексея Маклюкова унесли на носилках после попадания шайбы в голову. Он пытался заблокировать бросок Арсения Грицюка.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Металлурга». В финале Восточной конференции магнитогорский клуб встретится с челябинским «Трактором». В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют московский ЦСКА и петербургский СКА.