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09:45 (мск), источник: ТАСС

Дальше без «Авангарда». Завершился второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Последним полуфиналистом турнира стал магнитогорский «Металлург».

ЦСКА
СКА
Авангард
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 31 марта. Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина. Магнитогорский «Металлург» в седьмом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил омский «Авангард» со счетом 4:0 и в следующем раунде сыграет с челябинским «Трактором».

«Авангард» сложил с себя полномочия действующего победителя Кубка Гагарина. Омичи здорово провели первые два матча в Магнитогорске против «Металлурга» (встречи закончились со счетом 8:1 и 7:5). Однако соперник имел более ровный состав, в то время как у «Авангарда» эффективно в атаке всю серию действовали лишь Арсений Грицюк и Петер Цегларик. Только перед последним матчем вернулся в строй защитник «Авангарда» Кирилл Готовец — без него у омичей было ограниченное количество защитников основы.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Финалы конференций, 3.04.2022, 15:00

Металлург-Трактор-

Серия между «Авангардом» и «Металлургом» стала самой результативной в истории Кубка Гагарина — команды забросили 51 шайбу. Предыдущий рекорд был установлен в серии «Трактор» — «Барыс» в первом раунде плей-офф сезона-2012/13 (47 шайб). «Металлург» повторил рекорд «Локомотива» сезона-2010/11 по результативности в одной серии плей-офф, забросив 26 шайб.

Поражение должно повлечь за собой перестройку состава «Авангарда». Клуб может покинуть канадец Боб Хартли, который возглавляет команду с 2018 гола и с которым «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне и вышел в финал плей-офф КХЛ в сезоне-2018/19, где проиграл московскому ЦСКА со счетом в серии 0−4. У 14 игроков, включая самого ценного игрока плей-офф прошлого сезона Сергея Толчинского и капитана команды Алексея Емелина, заканчиваются контракты, и менеджменту клуба предстоит серьезная работа на рынке.

Упорной выдалась серия между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Уфимцы уступили в серии со счетом 2−4, но не должны иметь к себе претензий, учитывая, что во время плей-офф команду покинули все иностранцы, за исключением главного тренера финна Томи Лямся: финский вратарь Юха Метсола, датский защитник Филип Ларсен, финские форварды Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен, Маркус Гранлунд, а также канадский нападающий Джефф Плэтт, имеющий белорусское гражданство и не считавшийся иностранным игроком в КХЛ.

Лидерские качества проявили такие игроки уфимской команды, как чемпион мира Виктор Тихонов, известный своей жесткой игрой защитник Григорий Панин, а также форвард Александр Кадейкин, который входил в состав запасных игроков сборной России на Олимпиаде, где шансов сыграть ему так и не предоставили. Кадейкин забил «Трактору» в двух последних матчах серии, но спасти от вылета свою команду все же не смог.

В ожидании армейского противостояния

Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» впервые в КХЛ проиграло серию с сухим счетом. Команда не сумела решить проблемы в игре, связанные с частыми удалениями (142 минуты штрафа за 11 игр плей-офф) и со слабой игрой вратаря — Александр Еременко с 89,9% отраженных бросков занимает 12-е место по этому показателю среди голкиперов клубов, выступающих в плей-офф. Эти проблемы у «Динамо» обнажились еще в первом раунде плей-офф — в серии с новосибирской «Северсталью» бело-голубым пришлось сыграть все семь матчей.

Хоккей

КХЛ 2021-2022
Финалы конференций, 2.04.2022, 17:00

СКА-ЦСКА-

Имея более ровный состав, ЦСКА неумолимо доводил первые три матча до побед. Четвертая игра стала самой интересной в серии: «Динамо» уже в первом периоде забросило три шайбы подряд, однако уступило со счетом 3:6. Опять свою роль сыграл фактор дисциплины: три гола, включая два последних, ЦСКА забил в большинстве.

Более упорной получилась серия между петербургским СКА и московским «Спартаком» (4−1). Соперник красно-белых по первому раунду плей-офф финский «Йокерит» снялся с соревнований, так что «Спартак» смог использовать двухмесячную паузу без матчей для разбора игры соперника, что повлияло на результат первой встречи (6:1). Оставшиеся матчи СКА выиграл с одинаковым счетом (2:1): сказалось более высокое мастерство лидеров армейцев — Андрея Кузьменко, Антона Бурдасова и Никиты Гусева. Последний открыл счет своим очкам в серии в четвертом матче и забросил победную шайбу в пятой игре.

Красно-белых подвела реализация. СКА так же, как и соперник, действовал часто от обороны, словно моделируя предстоящую игру с ЦСКА в следующем раунде.

Финал Западной конференции между СКА и ЦСКА начнется матчами в Санкт-Петербурге 2 и 4 апреля и продолжится в Москве 6 и 8 апреля. 3 и 5 апреля начнется серия между «Металлургом» и «Трактором» в Магнитогорске, продолжится она в Челябинске 7 и 9 апреля.

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