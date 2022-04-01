Нервы среди равных: чего ждать от финалов конференций КХЛ

В ближайшую субботу, 2 апреля, начинаются финалы конференций розыгрыша Кубка Гагарина. В этом году болельщиков ждут пары ЦСКА — СКА на Западе и «Металлург» — «Трактор» на Востоке. Уже сейчас точно можно сказать, что у Кубка будет новый обладатель. Действующий чемпион «Авангард» завершил борьбу за трофей, уступив в самой результативной серии в истории КХЛ «Магнитке» (3−4).

Дуэль тренеров-дебютантов

На протяжении многих лет в финале конференции Запад встречаются две армейские команды. Вывеска ЦСКА-СКА стала классической Кубка Гагарина. Текущий розыгрыш — не исключение. Много сценариев развития мы видели в этой паре: победы «всухую», семь матчей и даже отыгрыши с 0:3.

Интересно, что обе команды возглавляют тренеры, для которых этот сезон — дебютный на профессиональном уровне. И Сергею Федорову, и Роману Ротенбергу давали неутешительные прогнозы после назначения. Но именно ЦСКА и СКА уверенно прошли уже по два раунда плей-офф.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Финалы конференций, 2.04.2022, 17:00 СКА - ЦСКА -

— Тренеры-новички, но при этом оба они обладают огромным хоккейным опытом, — отметил в беседе с «Известиями» бывший нападающий ЦСКА, «Сибири» и «Нефтехимика» Никита Квартальнов. — Сергей Федоров сам был великим хоккеистом, Роман Ротенберг много лет занимал руководящие позиции в клубе и сборной, всегда был с командой. Я думаю, многому они научились и, в принципе, показывают результат. Плохие тренеры со своими командами не дошли бы до финалов конференций. Конечно, у обеих команд очень сильные составы, но главный тренер — важнейшая фигура. Предпочтения я бы не стал никому отдавать, это плей-офф, и выиграть может абсолютно любая команда. Здесь тяжело что-то предсказать. Возможно, СКА получит психологическое преимущество, если обыграет ЦСКА в первом матче.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом не только серии, но и всего розыгрыша Кубка Гагарина. Подопечные Федорова не проиграли ни одного матча в плей-офф. Московские армейцы всухую победили сначала ярославский «Локомотив» во главе с бывшим тренером Игорем Никитиным, а затем и московское «Динамо» с лучшим бомбардиром регулярки Вадимом Шипачевым. Хоккеисты СКА также под ноль обыграли минское «Динамо» (4:0), а затем прошли «Спартак» (4:1). Хотя в первом матче в Санкт-Петербурге красно-белые разгромили оппонента (6:1), во всех остальных четырех матчах Никита Гусев и компания выиграли с одинаковым счетом — 2:1.

— Отдаю ЦСКА небольшое преимущество — 55/45, — сказал «Известиям» . — Если говорить про уровень исполнителей, то составы примерно равные. На каждой позиции. Но мне кажется, что столичный коллектив более сыгран, игроки лучше понимают, что от них требует тренерский штаб. У СКА же порой не хватает стабильности. Александр Кожевников Двукратный олимпийский чемпион

При этом велика вероятность, что мы увидим открытый хоккей. Все-таки ЦСКА под руководством Игоря Никитина в основном действовал вторым номером.

— Потихонечку хоккей меняется, — продолжил Никита Квартальнов. — Раньше у обороняющихся команд было больше шансов на победы в сериях плей-офф. Сейчас нужно навязывать свою игру, не всегда вратари вытаскивают серии. Нынешние ЦСКА и СКА играют в более-менее атакующем стиле. Я думаю, что голов будет много. Более чем уверен. Люди не будут играть в откат.

Креатив против дисциплины

Не менее яркое противостояние нас ждет на Востоке: южноуральское дерби «Металлурга» и «Трактора». Оба коллектива потратили много сил во втором раунде. «Трактору» потребовалось шесть матчей, чтобы пройти обескровленный «Салават Юлаев», потерявший всех легионеров после начала военной спецоперации на Украине. Но даже в ослабленном составе уфимцы могли довести серию до седьмого решающего матча. В шестом в столице Башкортостана хозяева имели преимущество, но не смогли преобразовать его в заброшенные шайбы (1:2).

В другом полуфинале «Металлург» и «Авангард» подарили самую драматичную серию плей-офф-2022. Семь потрясающих матчей — и каждый напоминал триллер, сценарий которого не могли предугадать ни тренеры, ни игроки, ни эксперты. Пали исторические рекорды результативности плей-офф КХЛ. Вратари, прошедшие чемпионаты мира и Олимпиады, получили роли наблюдателей. 51 шайба за семь игр — кошмар для голкиперов и сказка для нападающих. Но в решающем матче Василий Кошечкин оставил ворота на замке, отразив 41 бросок. Космическая статистика для 39-летнего вратаря.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Финалы конференций, 3.04.2022, 15:00 Металлург - Трактор -

Уральцы оправились от двух сокрушительных домашних поражений и перевернули серию в Балашихе. 15 пропущенных шайб за два матча — болезненный удар для команды с олимпийским чемпионом в воротах. Кошечкин преобразился вместе с партнерами и помог из безнадежных 0−2 сделать 3−2. После магнитогорских игр «сталеваров» спешно отправляли в отпуск, но они доказали, что неспроста выиграли регулярку.

Теперь «Металлург» постарается сделать всё возможное, чтобы вновь пробиться в решающую серию. Интересно, что букмекеры одинаково оценивают шансы команд на победу в серии.

— В первую очередь это будет тренерская дуэль, битва тактик, — подчеркнул Никита Квартальнов. — Креатив против дисциплины. Очень любопытно посмотреть за противостоянием Ильи Воробьева и Анвара Гатиятулина. Плюс очень многое будет зависеть от вратарей. Посмотрим, как с напряжением финала конференции справятся Роман Вилл и Кошечкин. В целом же это большая «восточная классика», две команды из Челябинской области вечно друг с другом соревнуются, причем не только на взрослом уровне, но и на детском и молодежном. Что касательно оборонительного хоккея «Трактора», то думаю, что в первых матчах они сыграют вторым номером, но если надо будет поменять тактику, то Гатиятулин это сделает.