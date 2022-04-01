«Локомотив» заинтересован в подписании форварда ЦСКА Андронова
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заинтересован в подписании форварда ЦСКА Сергея Андронова.
Локомотив
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заинтересован в подписании форварда ЦСКА Сергея Андронова.
Контракт игрока истекает 30 апреля.
Ярославцев тренирует Игорь Никитин, под руководством которого ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Капитаном армейцев тогда был именно Андронов.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин набрал 8 очков (6+2) в 46 матчах за ЦСКА.