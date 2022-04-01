Совет директоров «Динамо» жестко раскритиковал выступление команды в сезоне-2021/22

Основной повесткой стало подведение итогов сезона-2021/22, а также обсуждение предстоящего чемпионата. Для отчета о проделанной работе был приглашен тренерский штаб во главе с главным тренером Алексеем Кудашовым и капитан команды Вадим Шипачев. На заседание присутствовали легенды «Динамо» Александр Мальцев и Виталий Давыдов.

Был заслушан отчет главного тренера команды и генерального менеджера о проделанной работе в ходе минувшего сезона, озвучены предложения по формированию команды в межсезонье, а также предложения и пожелания тренерского штаба. Мальцев и Давыдов дали свою критическую оценку выступлению команды КХЛ и рекомендации по дальнейшей работе. Совет директоров клуба жестко раскритиковал выступление команды в минувшем сезоне и указал на ряд ошибочных решений тренерского штаба.

По итогам заседания совет директоров поручил Кудашову в ближайшее время предоставить концепцию работы на следующий сезон, а также предложения по усилению команды и при необходимости тренерского штаба.

"Сегодняшнее заседание, пожалуй, выбивается из общей линии всех предыдущих. Впервые мы собрались в таком большом составе. Рады были видеть и получить наставления и советы от легендарных игроков нашего клуба. Мы послушали друг друга, задали вопросы, получили ответы.

Считаем, что состав и комплектация команды позволяла решать поставленные задачи. Мы поручили тренерскому штабу в ближайшее время представить полное видение по работе в предстоящем сезоне с максимальным упором и ставкой на игроков динамовской школы и всей нашей системы. После чего собрание учредителей примет решение о том, в каком виде «Динамо» будет входить в новый сезон. Я думаю, что все мы сделаем правильные выводы и в следующем сезоне «Динамо» выступит успешнее. Все возможности для этого есть«, — приводит сайт “Динамо” слова председателя совета директоров “Динамо” Виктора Воронина.