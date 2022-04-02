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00:34 (мск), источник: ТАСС

Полуфинал плей-офф КХЛ стартует матчем СКА — ЦСКА

ТАСС, 2 апреля. Матчем СКА — ЦСКА в Санкт-Петербурге стартует полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команды сыграют в полуфинале в четвертый раз подряд, на следующий день в Магнитогорске встретятся «Металлург» и «Трактор».

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Источник: РИА "Новости"

Первые два матча между СКА и ЦСКА пройдут 2 и 4 апреля в Санкт-Петербурге, 6 и 8 апреля команды сыграют в Москве, серия до четырех побед может продлиться до 14 апреля. У московских армейцев список травмированных пуст, в составе СКА по-прежнему травмирован финн Йонас Кемппайнен.

Многое будет зависеть от того, как у команды Романа Ротенберга начнут серию ее лидеры — Никита Гусев, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. В прошлом раунде со «Спартаком» все трое не сразу разыгрались, однако соперник простил СКА, показав низкую реализацию, особенно при игре в большинстве.

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Финалы конференций, 2.04.2022, 17:00

СКА-ЦСКА-

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча в регулярном чемпионате. Преимущество у ЦСКА, который выиграл два поединка в Москве (3:1, 4:0), поединок в Санкт-Петербурге закончился победой СКА со счетом 3:2 в овертайме. В плей-офф ЦСКА в последний раз проиграл серию СКА в 2015 году, хотя вел со счетом 3−0. В 2017 году, когда СКА выиграл плей-офф, армейского противостояния в Кубке Гагарина не произошло из-за поражения ЦСКА в серии против «Локомотива».

«Металлург» будет иметь преимущество своей площадки по ходу всей серии с «Трактором», поскольку выиграл регулярный сезон, показав лучший процент набранных очков. Опередил он как раз «Трактор», который после возвращения на тренерский пост Анвара Гатиятулина впервые за долгое время оказался в лидерах регулярного чемпионата.

Магнитогорской команде понадобилось максимальное число матчей, чтобы в прошлом раунде одолеть действующего победителя плей-офф «Авангард». По итогам этой серии к травмированному защитнику Михаилу Григорьеву добавился игрок обороны Алексей Маклюков — шайба попала ему в голову, когда он пытался заблокировать бросок соперника в решающем матче с омской командой (4:0). У «Трактора» травмированы форварды Лукаш Седлак и Тему Пулккинен. 3 и 5 апреля матчи пройдут в Магнитогорске, 7-го и 9-го — в Челябинске.

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